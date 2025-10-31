Feriados en noviembre 2025: conoce cuántos días libres habrá durante este mes

También te recordamos los feriados del próximo mes. Foto: Andina Noticias

A continuación, conoce cuáles son los días de descanso que tendrá el penúltimo mes del año, noviembre.

Cada año, más personas en el Perú buscan equilibrar su vida laboral con momentos de descanso. Los feriados se han vuelto esenciales para desconectarse del trabajo, viajar, pasar tiempo con la familia o simplemente recargar energías. En 2025, esta costumbre se fortalecerá, impulsada por el deseo de aprovechar al máximo cada día libre para disfrutar y reconectarse con lo que realmente importa.

Estos días no laborables, establecidos por ley, tienen un significado especial: conmemoran fechas patrias, festividades religiosas o acontecimientos históricos del país. Gracias a ellos, muchas empresas e instituciones suspenden sus actividades, brindando a los peruanos la oportunidad de descansar, planear viajes o vivir momentos de unión con sus seres queridos.

¿Cuántos feriados y días no laborables hay en el mes de noviembre?

El 1 de noviembre es día feriado en el Perú por la conmemoración del Día de Todos los Santos, una festividad religiosa que busca honrar a todos los santos y mártires reconocidos por la Iglesia Católica, así como a quienes no cuentan con una fecha especial en el calendario religioso.

Del mismo modo, el lunes 3 de noviembre no está considerado como feriado nacional ni como día no laborable en el Perú, por lo que las actividades laborales, escolares y comerciales se desarrollarán con total normalidad.



Si te toca trabajar durante un feriado, ya sea desde casa o de forma presencial, la ley establece dos opciones. La primera es que tu empleador te compense con otro día libre a cambio, en cuyo caso no se genera un pago extra. Pero si no hay compensación, tienes derecho a recibir tres pagos: uno por el feriado como si no hubieras trabajado, otro por el trabajo realizado y un adicional del 100 % como sobretasa legal.

Calendario de próximos feriados y días no laborables 2025

Viernes 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Viernes 26 de diciembre: Día no laborable (sector público)