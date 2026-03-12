¿Cuándo es el próximo feriado largo 2026 en Perú que traerá cuatro días libres consecutivos?

El calendario oficial del Perú contempla un próximo feriado largo que permitirá disfrutar de varios días de descanso. Foto: Andina

El próximo feriado largo en Perú permitirá disfrutar de cuatro días de descanso. Conoce cuándo será esta pausa ideal para viajar, descansar o compartir tiempo en familia.

Los próximos feriados y días no laborables representan una ocasión ideal para planear una escapada corta, adelantar tareas pendientes o simplemente tomarse un tiempo para relajarse. Muchas familias, especialmente aquellas con niños, aprovechan estas fechas para pasar más tiempo juntas y realizar actividades recreativas, culturales o deportivas que les permitan desconectarse de la rutina y recuperar energías.

¿Cuándo es el próximo feriado largo del año?

El calendario oficial del Perú contempla un próximo feriado largo que permitirá disfrutar de varios días de descanso seguidos. En total serán cuatro días continuos, desde el jueves 2 hasta el domingo 4 de abril de 2026, una fecha que muchos trabajadores ya esperan para tomarse un respiro de la rutina.

Este descanso se da porque el 2 de abril se conmemora Jueves Santo y el 3 de abril es Viernes Santo. Al juntarse con el fin de semana, las personas que no trabajan sábados ni domingos podrán aprovechar un descanso prolongado sin tener que pedir días libres adicionales.

Para muchos trabajadores, este es uno de los feriados largos más esperados del año. En especial para quienes laboran en el sector público, donde los fines de semana no se trabajan. En el caso del sector privado, la situación puede variar según la empresa o el tipo de actividad que se realice.



(Foto: Andina)

Lista oficial de feriados 2026 en Perú

Estas fechas especiales recuerdan momentos históricos, celebraciones religiosas y eventos patrióticos, y serán de cumplimiento obligatorio tanto para los trabajadores del sector público como del privado en todo el territorio nacional.

Jueves 2 de abril: Jueves Santo.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.