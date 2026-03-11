¿Cuánto cuesta HOY el GLP, GNV y balón de gas? Consulta Facilito de Osinergmin

El problema del GNV comenzó a tomar mayor relevancia desde el 1 de marzo. Foto: Andina

El precio del GLP, GNV, gasolina y el balón de gas registra variaciones en el Perú tras problemas en el suministro de gas natural. Revisa los costos actualizados.

El precio de los combustibles en el Perú viene mostrando un aumento en los últimos días. Esto ocurre porque hay menor disponibilidad de gas natural vehicular (GNV) y gas licuado de petróleo (GLP), mientras que la demanda de los conductores sigue creciendo. Cuando más personas buscan abastecerse, muchas estaciones de servicio ajustan sus tarifas, lo que termina elevando el costo de la gasolina y otros combustibles.

Diversas asociaciones que agrupan a estaciones de servicio han advertido sobre esta situación. Según indicaron, el incremento podría continuar si el abastecimiento no se normaliza pronto. Esta situación preocupa porque el alza en los combustibles suele afectar directamente al transporte y también al gasto diario de las familias.

Precio del GLP, GNV, balón de gas hoy, 11 de marzo

El problema comenzó a tomar mayor relevancia desde el 1 de marzo, cuando se registró una fuga y una deflagración en el sistema de gas natural en Megantoni, en la región Cusco. Este sistema es clave porque abastece de gas a Lima y Callao, por lo que cualquier incidente impacta en el suministro para miles de usuarios.

Frente a este escenario, el organismo supervisor de energía confirmó que su herramienta digital para revisar el precio del GLP y del GNV sigue funcionando con normalidad. Para este miércoles 11 de marzo de 2026, los precios de combustibles en el Perú muestran variaciones en varios productos, como el GNV, el GLP, el diésel, el gasohol regular y premium. También se reportan cambios en el costo del balón de gas doméstico de 10 kilos, un producto muy usado en los hogares.

Gasohol premium – desde 14.50 soles hasta 26.99 soles

– desde 14.50 soles hasta 26.99 soles Gasohol regular – desde 13.79 soles hasta 25.99 soles

– desde 13.79 soles hasta 25.99 soles GNV – desde 1.51 soles hasta 4.29 soles

– desde 1.51 soles hasta 4.29 soles GLP – desde 4.85 soles hasta 17.99 soles

– desde 4.85 soles hasta 17.99 soles Balón de gas de 10 kg en locales de venta – desde 46 soles hasta 70 soles

– desde 46 soles hasta 70 soles Balón de gas de 10 kg en estaciones de servicio – desde 33 soles hasta 110 soles.



(Foto: Andina Noticias)

¿Cómo saber el precio del GNV, GLP, balón de gas en ‘Facilito’?

Las personas pueden consultar los precios actualizados a través de la plataforma Facilito de Osinergmin. Esta herramienta permite revisar cuánto cuesta cada tipo de combustible según la estación de servicio y la ubicación. Además, muestra en tiempo real las opciones más económicas cerca de cada zona para ayudar a los usuarios a ahorrar al momento de abastecerse.

Accede al siguiente link para conocer el precio de los combustibles en Lima y en todas las regiones del Perú: https://www.facilito.gob.pe. También puedes descargarlo en tu teléfono móvil Android o iPhone.