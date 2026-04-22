¿Cuánto gana un ingeniero industrial en Perú?

Según el portal Ponte en Carrera del MTPE, el ingreso promedio mensual es de S/ 2 586. (Foto: Difusión)

Un ingeniero industrial se encarga de lograr que las empresas funcionen mejor.

Si estás pensando en estudiar la carrera de Ingeniería Industrial, es normal preguntarte cuánto gana en Perú y si realmente vale la pena a futuro. Esta profesión es una de las más versátiles, ya que te permite trabajar en sectores como industria, tecnología, logística o consultoría.

Según el portal Ponte en Carrera del MTPE, el ingreso promedio mensual es de S/ 2 586. Si recién empiezas, puedes ganar entre S/ 1 200 y S/ 4 500. Pero lo interesante es cómo crece: con 3 a 5 años de experiencia, el sueldo puede llegar hasta S/ 5 000 y, en cargos senior, superar los S/ 5 500.

¿Qué hace y dónde puede trabajar un ingeniero industrial?

Básicamente, un ingeniero industrial se encarga de lograr que las empresas funcionen mejor. ¿Cómo? Al optimizar procesos, reducir costos, mejorar la productividad y organizar recursos. También puede liderar proyectos y tomar decisiones clave dentro de una organización.

Lo mejor es que no estás limitado a un solo rubro. Puedes trabajar en industrias, empresas tecnológicas, startups, consultoras, el sector público o en logística. Esto te da mucha flexibilidad para elegir hacia dónde quieres crecer.

(Foto: Difusión)

Si decides formarte en Cayetano, aplicarás lo que aprendes desde los primeros ciclos. Su enfoque combina base científica, práctica y desarrollo de habilidades de gestión, lo que te permite egresar con una mejor preparación para el mundo laboral.

El sueldo dependerá de tu experiencia, del sector en el que trabajes, de tu especialización y de habilidades como el liderazgo o el pensamiento analítico. Más allá del dinero, lo importante es pensar en el tipo de trabajo que quieres. Es una carrera ideal si buscas crecer y tener diversas oportunidades.

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