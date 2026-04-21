Peruano Gustavo Lores va por récord Guinness en el Titicaca con desafío histórico de 24 kilómetros

Gustavo Lores es uno de los ultranadadores más destacados de América Latina. Foto: Difusión

El ultranadador, poseedor de la Triple Corona de Aguas Abiertas, intentará este viernes 24 de abril superar la marca mundial vigente en el lago navegable más alto del planeta.

El ultranadador peruano Gustavo Lores, de 44 años, intentará este viernes 24 de abril romper el récord Guinness de natación en aguas abiertas en el lago Titicaca, al completar una travesía de 24 kilómetros en las gélidas aguas del lago navegable más alto del mundo, ubicado a 3,812 metros sobre el nivel del mar entre Perú y Bolivia.

La hazaña representa un reto deportivo de altísimo nivel no solo por la distancia, sino por las condiciones extremas del lugar: altitud severa, menor disponibilidad de oxígeno, temperaturas del agua entre 12 y 14 °C y cambios climáticos bruscos durante el recorrido.

Detalles del evento

Evento: Intento de Récord Guinness – Cruce del Lago Titicaca

Distancia: ~24 km

Modalidad: Sin wetsuit, sin aletas

Fecha tentativa: 24 o 25 de abril de 2026

Ruta: Isla Amantaní → Titilaka

Validación: Federación Deportiva Peruana de Natación

Ubicación: Lago Titicaca, Perú

Asimismo, durante el desafío, Gustavo será acompañado por Eke Tapullima, destacado kayakista del team kayakistas tiburones del Huallaga, quien formará parte del equipo de soporte y seguridad durante toda la ruta.

“Este reto es por el Perú. Queremos demostrar que nuestros deportistas pueden competir al más alto nivel mundial, incluso en las condiciones más extremas”, señaló Gustavo Lores.

La certificación del intento contará con evidencia oficial, seguimiento técnico y la presencia de un juez de la Federación Peruana de Natación, además del respaldo de representantes de la Marina de Guerra del Perú para garantizar la seguridad y validez de la travesía.

A su vez agradecimiento a la fundación Miguel Grau de la Marina de Guerra del Perú por el apoyo y por permitirte llevar su experiencia a miles de jóvenes, estudiantes de colegios en el Perú

Un atleta de élite mundial

Gustavo Lores es uno de los ultranadadores más destacados de América Latina y uno de los pocos deportistas en el mundo en haber completado la prestigiosa Triple Corona de Aguas Abiertas, distinción otorgada por la World Open Water Swimming Association (WOWSA) a quienes culminan tres de las travesías más exigentes del planeta:

Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia

Canal de Catalina en California, Estados Unidos

Vuelta a la Isla Manhattan en Nueva York

Todo ello realizado sin traje de neopreno ni aletas, bajo estándares internacionales de aguas abiertas.

Su trayectoria internacional también incluye:

• participación en la Maratón Capri-Nápoles, una de las pruebas más prestigiosas del mundo

• finalista en la Traversée Internationale du lac St-Jean, completando 32 km en condiciones adversas

En el Perú, también ostenta hitos históricos:

• Es el primer nadador en completar la Ruta Olaya doble, una travesía de 44 kilómetros entre Chorrillos y La Punta ida y vuelta

• Récord ruta Olaya con un tiempo de 4 horas y 46 minutos,

Un logro de equipo: el corazón detrás de la travesía

Detrás de cada gran reto de Gustavo Lores existe un equipo humano fundamental.

Su esposa, Luciana Camogliano, ha sido su compañera inseparable en cada travesía, acompañándolo durante largas jornadas en bote —en ocasiones por más de 12 horas continuas— para asegurar su hidratación, alimentación, monitoreo y seguridad durante cada prueba.

Su presencia se ha convertido en parte esencial del éxito de cada desafío y en el soporte emocional y logístico detrás de cada récord.

Más allá de la competencia, este reto tiene un profundo significado familiar. Sus dos hijas son parte esencial de su inspiración y la razón por la que cada brazada cobra un sentido aún mayor. Para Gustavo, cada desafío es también una manera de enseñarles que no existen límites cuando se trabaja con disciplina, coraje y amor por los sueños.

Asimismo, Lores lidera el Team Tavo, equipo con el que impulsa el desarrollo de la natación de aguas abiertas en el Perú y promueve que nuevas generaciones de nadadores peruanos se proyecten hacia competencias internacionales.