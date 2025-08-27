¡Conoce las claves para construir tu marca personal desde cero!

Las plataformas digitales sirven como herramienta para crear una huella digital. (Fuente: DIFUSIÓN)

85% de los reclutadores considera que la clave de marca personal es online (LinkedIn Talent Solutions, 2023).

Hoy, usar las plataformas digitales como herramienta para crear una huella digital y abrirse paso en el mercado laboral juega un papel crucial en la vida profesional de los de jóvenes que buscan oportunidades y conectar con nuevas redes.

Según LinkedIn (2024), los usuarios con una presencia activa y cuidada en plataformas digitales tienen hasta cuatro veces más probabilidades de ser contactados por reclutadores y generar oportunidades laborales. Esta tendencia ha dado paso a un nuevo enfoque de empleabilidad, donde construir una marca personal es, en paralelo, construir el propio futuro profesional.

Mariana Albino, directora de Recursos Humanos de Nestlé Perú, destaca la importancia de usar las redes a favor del crecimiento profesional. “He visto de cerca el impacto que tiene la gestión de la marca personal en la empleabilidad de los jóvenes. No se trata de sumar seguidores, sino de sumar valor. La autenticidad, la constancia y el propósito son claves que marcan la diferencia. Es una herramienta poderosa para diferenciarse y generar conexiones significativas”.

En ese sentido, Albino comparte recomendaciones prácticas para que los jóvenes fortalezcan su presencia digital y potencien su desarrollo profesional.

1. Marca personal como carta de presentación profesional. Tener una huella digital optimizada, con un titular claro y un resumen auténtico, permite que los jóvenes comuniquen quiénes son y qué valor pueden aportar. Albino recomienda incluir no solo experiencias laborales formales, sino también voluntariados, proyectos personales o aprendizajes autodidactas, ya que “todo cuenta al momento de mostrar iniciativa y compromiso”.

2. Redes para conectar, no solo para mostrar. Plataformas como LinkedIn y TikTok no solo son vitrinas, sino espacios de interacción. Participar en comunidades digitales, comentar publicaciones o compartir contenido relevante permite a los jóvenes ampliar sus redes y acceder a oportunidades inesperadas.

3. Constancia y autenticidad como claves del éxito. No es necesario publicar todos los días ni tener miles de seguidores. Lo importante es ser constante, auténtico y mostrar una evolución en el tiempo.

Estos consejos no solo responden a las demandas actuales del mercado laboral, sino que reflejan un cambio más profundo: entender que construir una marca personal es parte del proceso de crecimiento que proyectos como la Iniciativa de los Jóvenes de Nestlé buscan impulsar. Al brindar formación, acompañamiento y espacios para que los jóvenes fortalezcan sus habilidades y confianza, se crea un puente entre el desarrollo individual y las oportunidades reales de empleo y emprendimiento.

En ese marco, del 5 al 7 de septiembre se llevará a cabo la feria laboral virtual de la Iniciativa por los Jóvenes de Nestlé, donde empresas como NGR, Bembos, Papa Jhons, Dunkin, Interbank, Arca Continental, Apoyo Comunicación, CBC, ManpowerGroup, Qroma, Rimac, Ransade, Supermercados

Peruanos S.A, entre otros ofrecerán más de 100 vacantes laborales en Perú para jóvenes en busca de su primera experiencia. Los interesados pueden registrarse gratuitamente.

Acerca de la Iniciativa de los Jóvenes de Nestlé

La Iniciativa por los Jóvenes de Nestlé es un programa global lanzado en 2013, que forma parte de su pilar de Creación de Valor Compartido, cuyo propósito es empoderar a la juventud y abrirle oportunidades concretas para su desarrollo personal y profesional. Este esfuerzo responde al compromiso de la compañía con la construcción de comunidades más inclusivas, resilientes y sostenibles, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Contenido patrocinado por NESTLE PERU S.A.

