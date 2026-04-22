Open Day ESAN: vive el poder de la excelencia y decide tu futuro

Este Open Day refleja el poder de la excelencia que caracteriza a ESAN University. (Foto: ESAN)

El Open Day ESAN te hará vivir una experiencia única y se realizará el sábado 25 de abril.

Este 25 de abril, ESAN University abre sus puertas para un Open Day diferente: una experiencia pensada para que dejes de imaginar tu futuro y empieces a vivirlo. Si estás en ese momento de decidir qué estudiar, este evento es la oportunidad perfecta para conocer cómo es realmente la vida universitaria.

Durante la jornada podrás recorrer el campus, conocer a estudiantes, docentes y egresados, y resolver todas tus dudas sobre las carreras. Además, encontrarás espacios diseñados para explorar tus intereses en un entorno dinámico, moderno y conectado con lo que hoy exige el mundo profesional.

(Foto: ESAN)

También habrá actividades interactivas, feria de carreras y espacios informativos para que tú y tu familia tengan una visión completa antes de tomar una decisión tan importante. Porque elegir tu carrera no debería ser a ciegas, sino con toda la información y viviendo la experiencia en primera persona.

Este Open Day refleja el poder de la excelencia que caracteriza a ESAN University: formación de alto nivel, visión global y oportunidades reales. Te esperamos este 25 de abril. Inscríbete aquí y asegura tu lugar.