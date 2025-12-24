¿Dónde está Papá Noel ahora? Sigue en tiempo real el recorrido de Santa Claus en el mundo

El viaje de Santa Claus por el mundo sigue el orden de la noche, comenzando en el Océano Pacífico. Foto: Google

Estamos a pocas horas de celebrar una de las fechas más lindas del año y aquí te decimos cómo puedes seguir el viaje de Papá Noel por el mundo.

¡La magia de la Navidad ya se siente en todo el Perú! Con la ilusión a flor de piel, miles de familias se alistan para vivir una noche especial siguiendo el recorrido de Papá Noel gracias al Santa Tracker de Google, una divertida herramienta que permite conocer en tiempo real dónde se encuentra Santa mientras lleva regalos a distintos rincones del planeta.

Como ya es tradición cada diciembre, Google habilita esta función interactiva que emociona a grandes y chicos. Con solo un clic, los usuarios pueden ver el avance del ‘Viejito Pascuero’, descubrir qué países ya visitó y cuáles están por recibirlo, haciendo aún más especial la espera durante la noche más mágica del año.

Así recorre Papá Noel el mundo

La plataforma permite seguir en tiempo real el recorrido de Papá Noel y sus renos, una travesía que se inicia cada 24 de diciembre. Además, ofrece información en vivo sobre cuánto falta para que llegue la Navidad en distintos países, permitiendo a los usuarios vivir la cuenta regresiva de esta fecha especial alrededor del mundo.

Asimismo, el sitio brinda múltiples opciones para entretener a toda la familia mientras llega la Nochebuena. Incluye minijuegos y actividades ambientadas en la aldea de Papá Noel, como juegos de nieve, dinámicas de programación, curiosidades sobre tradiciones navideñas, traducciones de saludos en varios idiomas, pruebas de conocimiento, espacios creativos y animaciones pensadas para hacer más divertida la espera.



¿Cómo ver por dónde va Papá Noel?

El viaje de Santa Claus por el mundo sigue el orden de la noche, comenzando en el Océano Pacífico, cerca de la isla de Samoa, uno de los primeros lugares en recibir la Navidad a la medianoche del 24 de diciembre. Desde allí, Papá Noel inicia su recorrido mágico llevando regalos a distintas partes del planeta.

En el mapa se observa cómo Santa avanza de este a oeste, pasando por Asia, el Medio Oriente, África y Europa, hasta llegar finalmente a América, siempre llegando justo a la medianoche de cada país. Según Google, su trineo recorre aproximadamente 342 mil 800 kilómetros y logra repartir cerca de 7 mil 700 millones de regalos durante su travesía navideña.

Para saber por dónde va Papá Noel solo necesitas ingresar a la web de Santa Tracker desde tu móvil Android o iOS y seleccionar la opción 'sigue a Papá Noel' para conocer dónde se encuentra en ese momento.