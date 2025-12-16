¿Este viernes 26 de diciembre será feriado o día no laborable? Esto dice El Peruano

Se acerca el día para celebrar la Navidad 2025. Foto: Andina Noticias

Faltan pocos días para la Navidad y muchos están interesados en saber si el 26 de diciembre será feriado o día no laborable. Te lo contamos.

En Perú aún queda un feriado nacional por disfrutar que permitirá a muchos acceder a un fin de semana largo. Se trata del jueves 25 de diciembre, fecha en la que se celebra la Navidad. Ante ello, surge la duda entre la población sobre si el viernes 26 también será considerado feriado o día no laborable.

El viernes 26 de diciembre será día no laborable

Durante el mes de diciembre, el 25 es feriado oficial y el viernes 26 ha sido establecido como día no laborable para el sector público, según el Decreto Supremo Nº 042-2025-PCM. Esto quiere decir que los trabajadores del Estado podrán descansar, aunque deberán recuperar las horas no trabajadas posteriormente. En el sector privado, la aplicación de este día no laborable queda a criterio de cada empresa.

La normativa peruana indica que los trabajadores reciben su salario completo incluso si no laboran en un feriado o día no laborable. En el caso del sector público, el descanso otorgado no afecta el pago mensual, pero las horas dejadas de trabajar deberán ser compensadas dentro de las dos semanas siguientes, de acuerdo con lo que establece la ley vigente.



(Foto: Andina Noticias)

Feriados del año 2026

Ya se conoce la lista oficial de los feriados que tendremos en Perú el próximo año 2026:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Jueves 2 de abril: Jueves Santo

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre: Navidad