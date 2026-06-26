El Gran Circo de Ucrania inaugura su temporada 2026 con 'Zirka', un espectáculo que reúne a las estrellas del circo mundial

El Gran Circo de Ucrania reúne a los más grandes artistas ucranianos. Foto: Instagram

El circo más premiado y visitado del 2025 en Lima está de regreso con lo mejor de Europa.

La esperada temporada con lo mejor del circo internacional se realizará del 10 de julio al 16 de agosto en la Explanada Tribuna del Jockey Club (Surco), con funciones para toda la familia.

Más de 50 artistas internacionales y premiados por los grandes festivales del mundo , una orquesta en vivo, impactantes actos aéreos y una espectacular puesta en escena inspirada en el universo convierten al GRAN CIRCO DE UCRANIA en una de las producciones circenses más ambiciosas y sorprendentes del año.

EL GRAN CIRCO DE UCRANIA REÚNE a los más grandes artistas ucranianos y de otras partes del mundo

Inspirado en la inmensidad del universo y la magia de un cielo repleto de estrellas, 'ZIRKA' propone un viaje visual y sensorial donde cada artista representa una estrella dentro de una gran constelación circense. La palabra 'Zirka', que significa “estrella” en ucraniano, da nombre a una propuesta innovadora que fusiona tradición, tecnología y una impactante puesta en escena diseñada para transportar al público a un mundo lleno de fantasía y asombro.

El espectáculo contará con la participación de destacados artistas provenientes de Ucrania, República Checa, Francia, España, Italia, Israel entre otros , quienes llegan a Lima tras presentarse en algunos de los festivales y escenarios circenses más importantes del mundo donde fueron reconocidos con premios de oro y plata

Entre los actos estelares destacan los impresionantes trapecios volantes dobles de 'Flying Henríquez', ganadores del prestigioso Festival Internacional de Circo de Massy ( Francia) considerados una de las atracciones aéreas más impactantes de la actualidad. A ellos se suma el dúo español 'Sky Skater', que sorprende con una impactante combinación de patinaje acrobático y disciplinas aéreas .

Uno de los momentos más emotivos de la función estará a cargo de “Duo Adventures”, integrado por madre e hija ucranianas quienes presentan un extraordinario número de aro aéreo que simboliza la transmisión del talento, la disciplina y la pasión por el circo de generación en generación.

Actos de equilibrio, malabarismo, fuerza y humor, pensados para cautivar tanto a niños como a adultos.

La experiencia se completa con una orquesta en vivo, ballet, vestuarios de gran despliegue visual, efectos de iluminación y una dirección artística concebida para recrear la atmósfera mágica del firmamento. Con esta nueva producción, el Gran Circo de Ucrania reafirma su posición como una de las compañías circenses internacionales más importantes de la temporada limeña, ofreciendo un espectáculo donde la excelencia, la emoción y el asombro brillan con luz propia.



(Foto: Difusión)

La temporada se presentará del 10 de julio al 16 de agosto en la Explanada Tribuna del Jockey Club de Surco

Las entradas ya se encuentran a la venta en Teleticket y también podrán adquirirse en la boletería del circo

Hay entradas para niños desde 36 soles y para adultos desde los 52 soles