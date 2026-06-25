GTA VI: precios y pasos para reservar el juego en PS5 y Xbox Series X|S

El lanzamiento de GTA VI será exclusivo para consolas de nueva generación. Foto: Rockstar

GTA VI es considerado como el juego más esperado de la historia. Te explicamos lo que tienes que hacer para reservarlo.

Rockstar confirmó nuevos detalles sobre el precio de Grand Theft Auto VI, los beneficios de la preventa y lo que incluirá la Ultimate Edition. La reserva del esperado videojuego comenzó este 25 de junio para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, de cara a su lanzamiento oficial programado para el próximo 19 de noviembre.

¡Ya puedes reservar Grand Theft Auto VI!

La preventa de GTA VI inició oficialmente a las 00:00 horas del 25 de junio, según la hora local de cada país. Esto quiere decir que los usuarios ya pueden separar el juego desde cualquier parte del mundo y asegurar su acceso antes del estreno.

Quienes reserven Grand Theft Auto VI, ya sea en su edición estándar o en la Ultimate Edition, recibirán de inmediato el Pack Vintage de Vice City. Este contenido especial incluye el vehículo Vapid Stanier del 55 con garaje propio, atuendos y peinados vintage, además de un diseño de arma inspirado en la recordada camisa de Tommy Vercetti.

El lanzamiento de GTA VI será exclusivo para consolas de nueva generación, es decir, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Además, se informó que la versión física no incluirá disco, sino un código de descarga que podrá canjearse desde el 12 de noviembre, fecha en la que también empezará la precarga para quienes compren la edición digital.



(Foto: PlayStation)

¿Cuáles son los precios de Grand Theft Auto VI?

Take-Two también confirmó el precio que tendrá Grand Theft Auto VI en su lanzamiento. La edición estándar llegará con un costo inicial de 79,99 dólares, mientras que la Ultimate Edition estará disponible por 99,99 dólares, ofreciendo una experiencia más completa para los fanáticos de la saga.

La versión estándar permitirá disfrutar toda la historia principal y el contenido base del juego, manteniendo la esencia clásica de la franquicia. En cambio, la Ultimate Edition incluirá beneficios adicionales como vehículos premium, armas especiales y objetos cosméticos exclusivos para acompañar a Jason y Lucía durante la campaña.

Entre los extras más llamativos de la Ultimate Edition destacan autos como el Vapid Dominator Buggy del 67 y el Grotti Cheetah del 95, talleres de personalización, restauración de coches clásicos, variantes exclusivas de armas y estilos para los protagonistas. Además, esta edición dará acceso progresivo a lugares especiales como la tienda Stock 305, la peluquería unisex Sara’s y Electric Fang Tattoo, que contará con más de 50 diseños originales del colectivo artístico FAILE.

¿Cómo reservar Grand Theft Auto VI?

La nueva entrega de Rockstar estará disponible para PS5 y Xbox Series X|S, por lo que los usuarios podrán adquirir el juego desde las webs oficiales de estas compañías. Estos son los enlaces disponibles: