¿Estás en quinto de secundaria? Este puede ser el momento de mirar hacia la universidad

Conoce todas las carreras y modalidades de estudio que tiene la Universidad Peruana Cayetano Heredia. (Foto: Difusión)

Entre exámenes, actividades de promoción y planes de cierre escolar, quinto de secundaria también abre una oportunidad clave: empezar a mirar el futuro universitario.

El último año de colegio suele estar lleno de emociones: exámenes, actividades de promoción, despedidas y planes para cerrar una etapa importante. Pero, en medio de todo eso, también aparece una pregunta clave para muchos estudiantes: ¿cuándo empezar a pensar en la universidad?

Aunque algunos esperan terminar el colegio para tomar una decisión, los especialistas recomiendan comenzar antes. Informarse durante quinto de secundaria permite conocer mejor las carreras, comparar universidades, revisar modalidades de ingreso y resolver dudas sin la presión de hacerlo todo a último momento.

Este proceso no significa tener el futuro completamente definido. Por el contrario, es una oportunidad para explorar. Participar en ferias vocacionales, charlas, visitas a campus o actividades universitarias puede ayudar a los estudiantes a descubrir qué áreas despiertan más su interés y qué tipo de carrera se ajusta mejor a sus habilidades.

También es importante revisar con anticipación los requisitos y las fechas de admisión. Algunas universidades cuentan con modalidades dirigidas a escolares de quinto de secundaria, lo que les permite avanzar en su postulación antes de finalizar el año escolar y organizar mejor su preparación para el ingreso.

En ese camino, la Universidad Peruana Cayetano Heredia brinda información sobre sus carreras, modalidades de admisión y espacios de orientación pensados para acompañar a los futuros postulantes en esta etapa de decisión. Porque elegir una universidad no debería ser una carrera contra el tiempo, sino el primer gran paso hacia el futuro que cada estudiante quiere construir.

Si estás interesado en conocer más sobre las carreras, modalidades de admisión y actividades de orientación que Cayetano tiene, haz clic aquí. https://lp.cayetano.edu.pe

Contenido patrocinado por Universidad Peruana Cayetano Heredia