Feriado largo en Perú 2026: conoce la fecha del descanso de tres días seguidos

El calendario oficial del Perú contempla un próximo feriado largo que permitirá disfrutar de varios días de descanso. Foto: Andina

El próximo feriado largo en Perú permitirá disfrutar de tres días de descanso. Conoce cuándo será esta pausa ideal para viajar, descansar o compartir tiempo en familia.

Los próximos feriados y días no laborables son una buena oportunidad para organizar un viaje corto, avanzar con pendientes o simplemente descansar en casa. Muchas familias, sobre todo las que tienen hijos, suelen aprovechar estas fechas para compartir más tiempo juntas y realizar planes recreativos, culturales o deportivos que ayuden a salir de la rutina y recargar energías.

¿Cuándo es el próximo feriado largo?

Según el calendario oficial de feriados del Estado peruano, el lunes 29 de junio de 2026 será feriado nacional por el Día de San Pedro y San Pablo. Esta fecha está reconocida para los trabajadores del sector público y privado, de acuerdo con la normativa vigente en el país.

Como este feriado caerá lunes, se formará un fin de semana largo de tres días. El descanso incluirá el sábado 27, domingo 28 y lunes 29 de junio, convirtiéndose en una buena oportunidad para hacer planes antes de las celebraciones por Fiestas Patrias.

Este descanso extendido beneficiará especialmente a quienes no trabajan los fines de semana, ya que podrán aprovechar tres días seguidos para viajar, compartir en familia, realizar actividades recreativas o simplemente descansar de la rutina.



(Foto: Andina Noticias)

¿Qué es lo que se celebra cada 29 de junio?

El 29 de junio se conmemora el Día de San Pedro y San Pablo, dos figuras muy importantes dentro del cristianismo y la Iglesia Católica. De acuerdo con la tradición, ambos apóstoles murieron como mártires en Roma durante el siglo I, motivo por el cual esta fecha fue establecida para recordar su legado religioso.

Próximos feriados 2026 en Perú

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.