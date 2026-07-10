¿Erling Haaland es peruano? Reniec sorprende al revelar cuántos llevan el nombre del crack de Noruega

El impacto de Haaland no solo se siente en las canchas, sino también en el Perú. Foto: Reniec/ChatGPT

Reniec ha sorprendido a todos al informar la cantidad de peruanos que han sido registrados con el nombre de la estrella de Noruega.

Erling Haaland se ha convertido en una de las grandes figuras del Mundial 2026. El delantero de Noruega brilló el pasado 5 de julio tras marcar un doblete ante Brasil en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, con goles en los minutos 79 y 90. Su actuación no solo ayudó a eliminar a la selección brasileña, sino que también lo consolidó como uno de los jugadores más queridos del torneo.

El impacto de Haaland no solo se siente en las canchas, sino también en el Perú. Según información del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), 593 recién nacidos fueron inscritos con el apellido del atacante noruego como nombre de pila, demostrando la popularidad que ha ganado durante la fiesta mundialista.

¿Cuántos peruanos se llaman Erling Haaland?

El vocero de Reniec, Iván Torres, explicó en Buenos días Perú que estos registros aparecen en diferentes versiones. De acuerdo con la entidad, cuatro peruanos llevan el nombre completo Erling Braut Haaland, mientras que 91 fueron inscritos como Erling Haaland. Además, 468 ciudadanos figuran únicamente con el nombre Haaland en sus documentos de identidad. La mayoría de estos casos, según precisó Torres, se registró en las semanas posteriores al inicio del torneo.

Esta no es la primera vez que Reniec comparte datos curiosos sobre nombres inspirados en personajes famosos. En los últimos meses, la institución ha difundido registros vinculados a figuras del deporte, la música y el cine, dejando en evidencia cómo las tendencias populares también influyen en la forma en que muchas familias peruanas eligen llamar a sus hijos.



(Foto: Reniec)

La fiebre peruana por los nombres de futbolistas

El caso de Haaland se suma a otros fenómenos similares ocurridos en el país. Perú es uno de los lugares donde más se adoptan apellidos de futbolistas como nombres propios. Un ejemplo claro es Messi, nombre que llevan 3.402 peruanos, cifra superior a la registrada en países como Brasil, Francia y Estados Unidos. En Argentina, en cambio, solo 11 personas figuran con ese nombre, debido a que la ley no permite usar apellidos como nombres de pila.