El Papa León XIV visitará Perú en noviembre: estas son las regiones elegidas

El Papa León visitará el Perú este 2026 y emociona a miles de peruanos. (Foto: Vaticano/ Facebook)

El presidente Balcázar confirmó que el Papa León XIV llegará a nuestro país en noviembre. La noticia generó gran emoción por la conexión que tiene el Pontífice con el territorio nacional.

El presidente José María Balcázar confirmó que el Papa León XIV visitará el Perú durante la primera quincena de noviembre. El anuncio fue realizado tras una audiencia privada que sostuvo con el sumo pontífice en el Vaticano y que se prolongó por casi dos horas.

Papa León XIV: ¿Qué provincias visitará el Pontífice?

El mandatario señaló que la visita pastoral tendría una duradición de entre ocho y ez días. Además, indicó que el Gobierno buscará que la estadía del líder de la Iglesia Católica pueda extenderse algunos días más.

Según detalló Balcázar, el recorrido del Papa incluirá Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa. Asimismo, reveló que existe la posibilidad de sumar a Puno e Iquitos al itinerario, aunque ello dependerá de las evaluaciones logísticas y de seguridad que realice el Vaticano.

Uno de los puntos más importantes de la visita será Chiclayo, ciudad donde el Ejecutivo ha propuesto facilitar un traslado en helicóptero para que León XIV pueda llegar a las comunidades de Incahuasi y Cañaris, zonas altoandinas habitadas por poblaciones quechuahablantes.

(Foto: El Vaticano/ Instagram)

¿Qué fechas estará el Papá León XIV en Lima?

Por el momento, se desconoce cuáles son las fechas de visita a cada provincia, pero el recorrido del Papa Leon XVI iniciará la quincena de noviembre. Esta noticia ha generado una gran alegría entre los habitantes ya que el Póntifice tiene un vínculo especial con el territorio nacional.