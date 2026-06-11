Inauguración del Mundial 2026: ¿a qué hora empieza, dónde verlo y quiénes cantarán en el evento?

El Mundial 2026 tendrá 3 ceremonias inaugurales. Foto: IA ChatGPT

El torneo de fútbol más importante del planeta está cada vez más cerca. Conoce aquí todos los detalles de su inauguración.

El Mundial de Fútbol 2026 marcará un momento histórico al convertirse en la edición número 23 de la Copa del Mundo de la FIFA y en la primera que será organizada por tres naciones: México, Estados Unidos y Canadá. Con el partido inaugural cada vez más cerca, miles de aficionados ya esperan la esperada ceremonia de apertura del torneo.

La selección de Argentina llegará como campeona defensora con la misión de conservar la corona obtenida en Qatar 2022. Sin embargo, tendrá una dura competencia frente a otras potencias como Francia, España y Alemania, que también parten como candidatas al título. En esta nota te contamos los principales detalles del inicio del certamen.

El Mundial 2026 tendrá 3 ceremonias inaugurales

La ceremonia inaugural comenzará 90 minutos antes del encuentro entre México y Sudáfrica, que abrirá oficialmente la Copa del Mundo. Además, este espectáculo será el primero de una serie de tres eventos especiales que continuarán en los otros dos países anfitriones.

Esta edición contará con una inédita trilogía de inauguraciones, ya que cada sede principal tendrá su propia celebración. México abrirá las actividades el jueves 11 de junio, mientras que Estados Unidos y Canadá realizarán sus respectivas ceremonias el viernes 12 de junio.



(Foto: La Nación)

Fecha, hora y artistas de la inauguración en México

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 contará con la participación de reconocidos artistas internacionales. Sobre el escenario del Estadio de la Ciudad de México estarán Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná. Además, Alejandro Fernández interpretará el Himno Nacional de México, mientras que Tyla hará lo propio con el Himno Nacional de Sudáfrica. La actriz Salma Hayek, embajadora de la Copa del Mundo 2026, también formará parte del espectáculo para dar la bienvenida a los aficionados.

La inauguración en México es el 11 de junio y será transmitido en América TV, DirecTV GO y Paramount+.

México: 11:30 a. m.

Colombia: 12:30 p. m.

Ecuador: 12:30 p. m.

Panamá: 12:30 p. m.

Perú: 12:30 p. m.

Chile: 1:30 p. m.

Estados Unidos (hora del Este): 1:30 p. m.

Argentina: 2:30 p. m.

Uruguay: 2:30 p. m.

Fecha, hora y artistas de la inauguración en Estados Unidos

La ceremonia inaugural en Los Ángeles se llevará a cabo el viernes 12 de junio y reunirá a importantes figuras de la música internacional. El espectáculo contará con la participación de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, además de otros artistas que serán anunciados en los próximos días. Al igual que la apertura en México, el show se realizará 90 minutos antes del inicio del partido entre Estados Unidos y Paraguay.

La inauguración en Estados Unidos es el 12 de junio y será transmitido en América TV, DirecTV GO y Paramount+.

México: 4:30 p. m.

Colombia: 5:30 p. m.

Ecuador: 5:30 p. m.

Panamá: 5:30 p. m.

Perú: 5:30 p. m.

Chile: 6:30 p. m.

Estados Unidos (hora del Este): 6:30 p. m.

Argentina: 7:30 p. m.

Uruguay: 7:30 p. m.

Fecha, hora y artistas de la inauguración en Canadá

Canadá también tendrá una gran celebración para dar inicio al Mundial 2026. Entre los artistas confirmados destacan Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince, quienes serán parte del espectáculo previo al partido entre Canadá y Bosnia Herzegovina. Al igual que en México y Estados Unidos, la ceremonia comenzará 90 minutos antes del encuentro inaugural de la sede canadiense.

La inauguración en Canadá es el 12 de junio y será transmitido en América TV, DirecTV GO, Disney+ y Paramount+.

México: 1:30 p. m.

Colombia: 2:30 p. m.

Ecuador: 2:30 p. m.

Panamá: 2:30 p. m.

Perú: 2:30 p. m.

Chile: 3:30 p. m.

Estados Unidos (hora del Este): 3:30 p. m.

Argentina: 4:30 p. m.

Uruguay: 4:30 p. m.