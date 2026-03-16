Estudia Ingeniería Ambiental en ESAN University: Lidera tu futuro

La ESAN te brinda el poder de la excelencia en su carrera. (Foto: ESAN)

Si quieres convertirte en un profesional líder que transforma los desafíos en oportunidades, entonces no dudes en estudiar en ESAN.

¿Buscas una carrera universitaria que genere un impacto real en el mundo? Descubre la Ingeniería Ambiental en ESAN University y conviértete en el líder que transformará los desafíos del planeta en oportunidades de innovación y desarrollo.

¿Por qué elegir nuestra carrera?

El mundo actual exige profesionales con propósito. Nuestro diferencial es único: somos la única opción que integra la ingeniería ambiental con análisis de datos, inteligencia artificial y negocios sostenibles. Al estudiar con nosotros, lograrás:

Diseñar soluciones reales utilizando tecnología avanzada.

Dominar la economía circular y las energías renovables.

Tomar decisiones estratégicas para convertir la sostenibilidad en ventaja competitiva.

Tu campo laboral y proyección

Durante los 5 años de carrera, potenciarás tu pensamiento crítico y tu capacidad para emprender. Al egresar, tu campo de acción será inmenso y altamente rentable. Estarás preparado para destacar en:

Empresas corporativas y el dinámico sector energético.

Consultoras ambientales y startups tecnológicas.

Proyectos de ciudades inteligentes y organismos públicos.

Da el gran paso hoy

La sostenibilidad es una de las áreas con mayor crecimiento global. Prepárate para innovar, disfrutar de una alta proyección salarial y liderar el cambio. Tú puedes marcar la diferencia.

Conoce todos los detalles de tu futura carrera y postula aquí: https://www.ue.edu.pe/pregrado/carreras/ingenieria-ambiental

Contenido patrocinado por Universidad ESAN