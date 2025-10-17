Link de retiro AFP 2025: estos son los sitios oficiales para registrar tu solicitud

Podrás solicitar tu retiro por un monto máximo de 4 UIT. Foto: Andina

En pocos días, podrás solicitar hasta 4 UIT (S/21.400) de tu fondos de pensiones. Te explicamos dónde y cómo podrás hacerlo.

El proceso de registro para solicitar el retiro de fondos de las AFP comenzará el martes 21 de octubre y se realizará de forma gratuita y digital a través de los portales oficiales de cada administradora. Las autoridades recomiendan ingresar únicamente a los enlaces verificados para evitar caer en estafas o páginas falsas.

Según informó la Asociación de AFP, el registro de solicitudes para el octavo retiro de fondos, por un monto máximo de 4 UIT (aproximadamente S/ 21 400), se habilitará a partir del martes 21 de octubre. La medida busca facilitar a los afiliados el acceso a sus fondos de manera ordenada y segura.

¿Cuáles son los links oficiales para solicitar mi retiro AFP?

Las administradoras de fondos de pensiones del Perú ya han publicado los enlaces oficiales donde los afiliados podrán registrar su solicitud para este nuevo retiro. Cada plataforma permitirá completar el trámite fácilmente, solo con el número de Documento Nacional de Identidad (DNI), sin necesidad de presentar documentos adicionales.

Una vez habilitados los portales, los afiliados podrán hacer todo el trámite 100% en línea, sin acudir a oficinas ni intermediarios. Tras enviar la solicitud, la AFP correspondiente verificará los datos y realizará el desembolso dentro de un plazo de 30 días hábiles, contados desde la fecha de registro, depositando el dinero directamente en la cuenta indicada por el solicitante. Estos son los links oficiales:



Octavo retiro de AFP 2025: cronograma oficial

Según el calendario oficial difundido por la Asociación de AFP, las fechas de inscripción para el retiro son las siguientes:

• DNI con letra: 21 de octubre y 19 de noviembre

• DNI terminado en 0: 22, 23 de octubre y 20 de noviembre

• DNI terminado en 1: 24, 27 de octubre y 21 de noviembre

• DNI terminado en 2: 28, 29 de octubre y 24 de noviembre

• DNI terminado en 3: 30, 31 de octubre y 25 de noviembre

• DNI terminado en 4: 3, 4 de noviembre y 26 de noviembre

• DNI terminado en 5: 5, 6 de noviembre y 27 de noviembre

• DNI terminado en 6: 7, 10 de noviembre y 28 de noviembre

• DNI terminado en 7: 11, 12 de noviembre y 1 de diciembre

• DNI terminado en 8: 13, 14 de noviembre y 2 de diciembre

• DNI terminado en 9: 17, 18 de noviembre y 3 de diciembre