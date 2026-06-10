El mágico universo de 'El Principito' llega a Lima con una espectacular experiencia inmersiva internacional

La exhibición se ha consolidado como una de las experiencias inmersivas más exitosas de su tipo. (Foto: Difusión)

'El Principito L’Experience' contará con la presencia de los emblemáticos personajes del libro.

La reconocida experiencia inmersiva “El Principito L’Experience”, con licencia oficial de la Fundación Antoine de Saint-Exupéry y en celebración de los 80 años de la obra, llega por primera vez a Lima como parte de su exitosa expansión internacional.

La exhibición oficial, producida por Live Up —empresa chilena especializada en el desarrollo de experiencias inmersivas que buscan entretener, educar y acercar la cultura a nuevos públicos—, ha cautivado a miles de visitantes en distintos lugares de la Región Metropolitana de Chile donde se ha presentado, consolidándose como una de las propuestas más exitosas de su tipo.

La muestra se inaugurará en Mall del Sur, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, el 3 de julio, transformándose en un nuevo espacio de cultura, entretenimiento, emoción y tecnología, donde el público podrá sumergirse en el universo del icónico relato.

Pensada para toda la familia y proyectada como uno de los panoramas más atractivos de las próximas vacaciones de invierno y Fiestas Patrias en Perú, la experiencia contará con más de diez salas temáticas, zonas interactivas y proyecciones envolventes, en una puesta en escena diseñada para sorprender y emocionar a visitantes de todas las edades.

Además, “El Principito L’Experience” contará con la presencia de los emblemáticos personajes del libro, en un recorrido multisensorial que invita a conectar con los valores, emociones y enseñanzas de esta inolvidable historia.

(Foto: Difusión)

La exhibición contará con entradas Full Pass, que permiten el ingreso en cualquier día y horario con un único acceso, además de tickets por función, donde los asistentes podrán seleccionar el día y la hora específica de su visita. Asimismo, los clientes BBVA podrán acceder a descuentos especiales en la compra de sus entradas a través de Teleticket, ticketera oficial del evento.

Leonardo Labarca, CEO de Grupo UP, destacó el carácter internacional del proyecto:

“En Live Up estamos muy orgullosos de continuar la expansión de esta experiencia que ha sido un éxito en cada país donde se ha presentado. Llegar a Lima Sur, en un espacio tan importante como Mall del Sur, representa un nuevo hito para nosotros. Hemos cuidado cada detalle para que el público pueda vivir El Principito de una forma única e inolvidable”.

La exhibición se ha consolidado como una de las experiencias inmersivas más exitosas de su tipo, destacando por su propuesta innovadora que combina literatura, arte, tecnología y emoción, generando una conexión profunda con públicos de todas las edades.