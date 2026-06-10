Mundial 2026: las 6 estrellas del futbol que jugarán su última Copa del Mundo

La Copa del Mundo también marcará la despedida de varios futbolistas. Foto: Facebook

El Mundial 2026 no solo será histórico por su formato y sedes. También lo será por las despedidas de grandes figuras del futbol.

El Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, apunta a convertirse en uno de los más memorables de la historia. La participación de 48 selecciones, los modernos escenarios deportivos y la presencia de nuevas figuras prometen un torneo lleno de emociones y grandes sorpresas.

Pero no todo girará en torno a las jóvenes estrellas. La Copa del Mundo también marcará la despedida de varios futbolistas que dejaron huella en este deporte y que, pese al paso de los años, siguen compitiendo al más alto nivel. Para muchos de ellos, será la última oportunidad de brillar en un Mundial.

Cristiano Ronaldo, selección de Portugal (41 años)

Hablar de Cristiano Ronaldo es hablar de esfuerzo y ambición. A sus 41 años, el delantero portugués llegará al Mundial 2026 con una condición física que sigue sorprendiendo al mundo. Además de aumentar su marca como máximo goleador de selecciones, buscará llevar a Portugal a conquistar el título más importante del fútbol. Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 forman parte de su historia, y ahora intentará disputar su sexto Mundial consecutivo.



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Luka Modric, selección de Croacia (40 años)

Luka Modric continúa siendo el corazón del mediocampo croata. El ganador del Balón de Oro mantiene su talento y experiencia para liderar a una selección que se ha ganado el respeto del mundo. Su visión de juego y tranquilidad con el balón lo convierten en una pieza clave para Croacia y en un ejemplo para las nuevas generaciones. Ha jugado los Mundiales de Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.



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Guillermo Ochoa, selección de México (40 años)

Guillermo "Memo" Ochoa volverá a ser una de las grandes figuras de México en una Copa del Mundo. El arquero es recordado por sus brillantes actuaciones bajo los tres palos y por crecerse en los partidos más importantes. Su experiencia y liderazgo serán fundamentales para una selección que jugará el torneo en casa. Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 forman parte de su recorrido mundialista, y en 2026 buscará integrar el histórico grupo de jugadores con seis Mundiales.



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Manuel Neuer, selección de Alemania (40 años)

Manuel Neuer sigue demostrando por qué es uno de los mejores porteros de la historia. El alemán revolucionó su posición gracias a su estilo de juego y, pese a algunas lesiones, continúa siendo un referente para su selección. Su seguridad, experiencia y calidad para salir jugando serán claves en el Mundial 2026. Ha participado en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, levantando el trofeo y ganando el Guante de Oro en 2014.



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Edin Dzeko, selección de Bosnia (40 años)

Edin Dzeko mantiene intacto su olfato goleador y será la gran esperanza de Bosnia. El delantero fue fundamental para que su selección lograra clasificar nuevamente a una Copa del Mundo y llega con la experiencia de haber jugado en las principales ligas de Europa. Su potencia y juego aéreo lo convierten en el principal referente ofensivo del equipo. Brasil 2014 fue su único Mundial y ahora regresará a la máxima cita del fútbol después de doce años.



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Lionel Messi, selección de Argentina (38 años)

Lionel Messi llegará al Mundial 2026 con el objetivo de seguir haciendo historia. Aunque su juego ha evolucionado, su talento, visión y capacidad para definir partidos siguen marcando diferencias. El capitán argentino buscará defender el título conseguido en Qatar 2022 y ampliar aún más su legado. Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 han sido parte de su carrera, y en Norteamérica intentará disputar su sexta Copa del Mundo.



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