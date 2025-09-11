Perú vs. Venezuela en el Mundial de Desayunos: esta es la hora y fecha oficial del resultado final

Esta es la fecha en la que se conocerá al campeón entre Perú y Venezuela. (Fuente: redes sociales)

Ibai Llanos reveló cuándo se sabrá al país ganador del viral concurso Mundial de Desayunos.

La competencia digital organizada por Ibai Llanos ha captado la atención internacional y se encuentra en su etapa decisiva. Según el propio creador de contenido, la final entre Perú y Venezuela está más disputada que nunca.

“La final del Mundial de los Desayunos no puede estar más igualada. Tan solo en una votación Perú está por delante. Ahora mismo el ganador sería Perú con el pan con chicharrón, pero Venezuela me está sorprendiendo porque está muy cerca”, señaló en sus redes sociales.

Mundial de Desayunos: resultados preliminares de las votaciones

Las cifras reflejan la intensidad del enfrentamiento gastronómico:

• TikTok: Perú lidera con 5,3 millones de votos, frente a los 5 millones de Venezuela

• Instagram: ambos países registran un empate técnico, con el 50% de los 8,3 millones de votos

• YouTube: también hay igualdad, con 1,1 millones de votos para cada uno

Mundial de Desayunos: fecha y hora del anuncio final

El ganador del Mundial de los Desayunos se dará a conocer el sábado 13 de septiembre en simultáneo en distintas plataformas:

• España: 7:00 p.m.

• Venezuela: 1:00 p.m.

• Perú: 12:00 p.m.

Mundial de Desayunos: el camino a la gran final de Perú y Venezuela

La votación final comenzó el 8 de septiembre. Para llegar hasta aquí, Perú derrotó a México (octavos), Ecuador (cuartos) y Chile (semifinal). Por su parte, Venezuela superó a República Dominicana, Colombia y Bolivia en su ruta hacia el duelo decisivo.

(Fuente: redes sociales)

Mundial de Desayunos: los desayunos en competencia

• Perú: Pan con chicharrón, acompañado de camote frito y salsa criolla

• Venezuela: Arepa reina pepiada servida con huevo frito, otra arepa rellena de carne mechada y una Maltín como bebida

La expectativa crece en ambos países y en la comunidad digital, que espera con entusiasmo el anuncio del ganador de este singular torneo gastronómico.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!