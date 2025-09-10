¿Es normal hablar dormido? Esto explica la psicología

Muchas personas suelen hablar solas mientras duermen. (Fuente: Freepik)

Hablar mientras dormimos es un fenómeno más común de lo que parece. En psicología y medicina del sueño, esta conducta se conoce como somniloquia, y se caracteriza por emitir palabras, frases o incluso conversaciones completas sin ser consciente de ello. Aunque puede sorprender o inquietar a quienes lo escuchan, en la mayoría de los casos es un evento benigno y pasajero.

Qué es la somniloquia y cuándo ocurre

De acuerdo con psicólogos y expertos en sueño, hablar dormido puede suceder en cualquier fase del ciclo del sueño, tanto en el sueño profundo como en la etapa REM (movimiento ocular rápido), cuando los sueños son más intensos. La forma en que se manifiesta varía: algunas personas pronuncian frases claras, mientras que otras solo emiten murmullos o sonidos ininteligibles.

Causas psicológicas y emocionales

La somniloquia suele estar asociada a factores como:

• Estrés y ansiedad: un alto nivel de tensión durante el día puede provocar que el cerebro mantenga actividad verbal incluso mientras dormimos.

• Procesamiento de emociones: el sueño es un momento clave para reorganizar recuerdos y emociones; hablar puede ser una “descarga” inconsciente.

• Falta de descanso de calidad: interrupciones en el sueño o alteraciones del ritmo circadiano aumentan la probabilidad de episodios.

En algunos casos, también puede estar vinculada a trastornos del sueño como el sonambulismo o las parasomnias, aunque estos requieren evaluación médica.

¿Es un problema de salud?

La psicología clínica coincide en que hablar dormido, por sí solo, no representa un riesgo para la salud física o mental. Sin embargo, si se presenta con frecuencia y se acompaña de otros síntomas como despertares bruscos, somnolencia diurna excesiva o conductas inusuales durante el sueño, es recomendable consultar con un especialista.

Hablar dormido es, en la mayoría de los casos, una manifestación temporal y ligada al estado emocional de la persona. Mantener una buena higiene del sueño, reducir el estrés y establecer rutinas de descanso puede disminuir su aparición.

