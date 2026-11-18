El esperado lanzamiento de GTA 6 genera gran expectativa entre los gamers peruanos. Conoce los horarios de estreno en Latinoamérica y los requisitos para activar los códigos especiales.
¡La espera está por terminar! Millones de fanáticos de Grand Theft Auto VI (GTA 6) se preparan para disfrutar del esperado videojuego de Rockstar Games. Nueva Zelanda se convirtió en el primer país en desbloquear el título, mientras que los jugadores de Perú y otros países de Latinoamérica cuentan las horas para comenzar esta nueva aventura.
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GTA 6: ¿A qué hora se podrá jugar en Perú y otros países de Latinoamérica?
Los jugadores peruanos podrán disfrutar de GTA 6 desde las 12:00 a. m. del jueves 19 de noviembre de 2026. El esperado videojuego estará disponible para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S, plataformas que contarán con versiones nativas del título.
Por su parte, Colombia y Ecuador también podrán acceder a GTA 6 desde la medianoche del 19 de noviembre, según sus respectivos horarios locales. Lo mismo ocurrirá en Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, donde el lanzamiento está previsto para las 12:00 a. m. de ese jueves, aunque las diferencias horarias harán que el desbloqueo se produzca en distintos momentos.
¿Cómo desbloquear y usar los trucos en GTA 6?
Para desbloquear y utilizar los trucos en GTA 6 (Grand Theft Auto VI), los jugadores deberán cumplir una serie de requisitos dentro del videojuego. A diferencia de otras entregas de la saga de Rockstar Games, esta mecánica establece ciertas condiciones antes de permitir el acceso al menú de códigos especiales.
El primer requisito será completar las 91 misiones de la historia principal de GTA 6. Esto significa que los jugadores tendrán que avanzar hasta el final de la campaña y ver los créditos para acceder al menú de trucos. Antes de cumplir este objetivo, la función permanecerá bloqueada.
Sin embargo, terminar la historia no será suficiente para activar todos los códigos. Los jugadores también deberán superar desafíos específicos para desbloquear cada truco, como gastar determinadas cantidades de dinero, completar entrenamientos o lanzar cierta cantidad de granadas. De esta manera, cada comando tendrá sus propias condiciones de desbloqueo.
(Foto: GTA 6)
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Trucos para tu personaje en GTA 6
Conoce las combinaciones de botones que aparecen en la lista para conseguir dinero, mejorar las habilidades de tu personaje y obtener diferentes ventajas durante el juego
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Conseguir $250 000: Arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba, derecha, abajo, derecha | Requisito: Completar la historia principal
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Aumentar el nivel de alerta: Izquierda, abajo, derecha, abajo, arriba, abajo, arriba | Requisito: Perder un nivel de búsqueda de tres estrellas en 25 ocasiones
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Concentración ilimitada: Abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, derecha | Requisito: Completar la historia principal
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Blindaje corporal: Abajo, arriba, izquierda, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, abajo, abajo | Requisito: Completar 100 entrenamientos
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Borracheras: Sin confirmar | Requisito: Gastar $2 500 en bebidas alcohólicas
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Aumentar el nivel de búsqueda en todo el mapa: Sin confirmar | Requisito: Perder un nivel de búsqueda de tres estrellas en 50 ocasiones
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Evitar daños por caídas: Sin confirmar | Requisito: Sobrevivir a una caída libre desde 40 pies en 20 ocasiones
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Conseguir un paracaídas: Sin confirmar | Requisito: Completar 50 saltos en paracaídas o saltos BASE desde una altura mínima de 300 pies
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Reparar tu vehículo: Sin confirmar | Requisito: Conseguir el primer puesto en 10 carreras de Gelhorn Raceway, Thrillbilly Mud Club y Boone Speedway
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Nitro y combustible ilimitados: Sin confirmar | Requisito: Completar 50 saltos acrobáticos
Trucos de armas y combate
Estas son las combinaciones que aparecen en las imágenes para obtener munición, mejorar los ataques y desbloquear distintas ventajas durante los enfrentamientos
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Munición al máximo: Abajo, arriba, derecha, abajo, izquierda, izquierda, arriba, arriba, abajo, izquierda | Requisito: Ganar 25 medallas de bronce o superiores en los campos de tiro
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Munición infinita: Abajo, arriba, derecha, abajo, izquierda, izquierda, arriba, abajo, abajo, abajo | Requisito: Ganar 25 medallas de plata o superiores en los campos de tiro
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Sin necesidad de recargar: Abajo, arriba, derecha, abajo, izquierda, izquierda, arriba, abajo, abajo, arriba | Requisito: Ganar 25 medallas de oro en los campos de tiro
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Mayor fuerza de ataque: Abajo, arriba, izquierda, izquierda, derecha, abajo, abajo, arriba, abajo | Requisito: Completar la historia principal
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Pelotas explosivas: Abajo, arriba, izquierda, izquierda, derecha, abajo, abajo, arriba, derecha | Requisito: Golpear a 20 enemigos con daño explosivo
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Potencia del vehículo: Abajo, arriba, izquierda, izquierda, derecha, abajo, izquierda, arriba, abajo | Requisito: Eliminar a 25 enemigos utilizando un vehículo, incluyendo atropellos
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Todas las armas explosivas: Sin confirmar | Requisito: Lanzar 100 granadas
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Munición incendiaria: Sin confirmar | Requisito: Quemar a 100 enemigos con daño de fuego
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Botellas explosivas: Sin confirmar | Requisito: Lanzar 100 cócteles molotov
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Escopeta explosiva (Mason & Keen Shortstraw): Sin confirmar | Requisito: Golpear a 100 enemigos con daño explosivo
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Lanzacohetes Hauners H-AT: Sin confirmar | Requisito: Hacer explotar 100 vehículos
Trucos para conseguir vehículos
Esta lista reúne los vehículos que aparecen en las capturas, junto con los desafíos y requisitos indicados para desbloquearlos
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Maibatsu Boomazoom: Izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, izquierda, arriba, izquierda | Requisito: Completar cinco desafíos de compras
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Camión de bomberos (MTL Pumper): Izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, derecha, derecha, arriba | Requisito: Sin confirmar
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Excavadora HVY (HVY Bulldozer): Izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, derecha, derecha, abajo | Requisito: Desbloquear la excavadora HVY en el menú Progreso
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Tanque Rhino: Sin confirmar | Requisito: Completar todos los desafíos de supervivencia
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Caza P-996 Lazer (Hauners P-996 Lazer): Sin confirmar | Requisito: Completar todos los desafíos de juego
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Ambulancia Interstate: Sin confirmar | Requisito: Desbloquear la Ambulancia Interstate en el menú Progreso
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Hidrodeslizador Airboat 09: Sin confirmar | Requisito: Completar cinco desafíos de supervivencia
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Bravado Banshee: Sin confirmar | Requisito: Completar todos los desafíos de combate
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Bicicleta Tuff BMX: Sin confirmar | Requisito: Completar cinco desafíos de fitness
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Nagasaki Carbon RS: Sin confirmar | Requisito: Completar todos los desafíos de exploración
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'65 Vapid Dominator: Sin confirmar | Requisito: Completar todos los desafíos de fitness
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Progen Emerus: Sin confirmar | Requisito: Completar todos los desafíos de vehículos
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Flotador de flamenco: Sin confirmar | Requisito: Destruir 50 flamencos de cocaína
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Taxi Vapid Stanier G2: Sin confirmar | Requisito: Completar cinco desafíos deportivos
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Avioneta Lapwing Mallard: Sin confirmar | Requisito: Completar cinco desafíos de vehículos
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Carrito de golf Brimstone Golfer: Sin confirmar | Requisito: Completar todos los desafíos deportivos
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Moto de cross Maibatsu Sanchez: Sin confirmar | Requisito: Completar cinco desafíos criminales
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Helicóptero Nagasaki Sea Sparrow: Sin confirmar | Requisito: Completar cinco desafíos de exploración
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Lancha Speeder 700 GT: Sin confirmar | Requisito: Completar cinco desafíos de combate
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Truffade Thrax: Sin confirmar | Requisito: Completar todos los desafíos de compras
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Moto Western Zombie Bobber: Sin confirmar | Requisito: Completar todos los desafíos criminales
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