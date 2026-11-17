Paco Bazán, 'Caramelo' Zegarra y 'Puchungo' Yáñez hicieron de las suyas. Foto: Linkeados

¡El fútbol y la diversión llegaron a Linkeados! Paco Bazán, 'Caramelo' Zegarra y 'Puchungo' Yáñez estrenaron 'Después de la pinchanga', un nuevo programa lleno de anécdotas, humor y debates del fútbol peruano.

¡El fútbol, las bromas y las anécdotas se juntaron! Paco Bazán, 'Caramelo' Zegarra y 'Puchungo' Yáñez estrenaron 'Después de la pinchanga', su nuevo programa en el canal de YouTube de Linkeados. Los tres conductores arrancaron esta aventura digital con mucho humor, historias de barrio y conversaciones sobre los temas más comentados del fútbol peruano.

PUEDES VER: Papa León XIV dedicó emotivo mensaje de agradecimiento al Perú antes de regresar a Roma

Sin embargo, hubo una ausencia durante el estreno. Diego Chávez, quien también forma parte del equipo de 'Después de la pinchanga', no pudo acompañar a sus compañeros debido a una lesión que sufrió mientras participaba en una pichanga. A pesar de este inconveniente, el programa siguió adelante con la participación de los demás integrantes.

Durante el primer episodio, Paco Bazán, 'Caramelo' Zegarra y 'Puchungo' Yáñez hicieron de las suyas al compartir divertidas anécdotas futboleras y experiencias de barrio. Entre risas, bromas y recuerdos, los conductores mostraron su lado más espontáneo y cercano, ofreciendo un espacio de entretenimiento para los amantes del deporte rey.

Pero no todo quedó en las anécdotas. Los conductores también pusieron sobre la mesa algunos temas polémicos del fútbol peruano, como la posibilidad de que Universitario de Deportes esté guardando a Gianluca Lapadula para la recta final. Además, debatieron sobre si podrían existir incentivos en la final. Así, 'Después de la pinchanga' comenzó con una mezcla de humor, fútbol y conversaciones que prometen dar mucho de qué hablar.



(Foto: Difusión)

PUEDES VER: Bus del Metropolitano se hizo viral tras perseguir al papá León XIV

¿Cuándo y dónde ver 'Después de la pichanga'?

'Después de la pichanga' se transmitirá todos los lunes, miércoles y viernes, de 1:30 a 3:00 p. m., a través del canal de YouTube de LINKEADOS (@linkeados). De esta manera, los seguidores podrán disfrutar de una nueva alternativa de entretenimiento deportivo durante las tardes, con tres emisiones semanales.

Uno de los principales atractivos del programa será la participación de Paco Bazán, exarquero y conductor de televisión, junto a 'Puchungo' Yáñez, exfutbolista conocido por su carisma. A ellos se suman Diego Chávez y Omar 'Caramelo' Zegarra, quienes aportarán sus propias experiencias y personalidades a este nuevo formato digital.