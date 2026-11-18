APEIM también presentará el Dashboard Interactivo de Niveles Socioeconómicos. Foto: Difusión

La actualización incorpora el Censo Nacional 2025, estrena una nueva fórmula nacional y un dashboard interactivo. Será este jueves 19 de noviembre en Miraflores.

¿Cómo viven, qué consumen y a qué aspiran hoy los hogares peruanos? La Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados (APEIM) presentará el jueves 19 de noviembre la Evolución de los Niveles Socioeconómicos (NSE) 2026, la referencia que usan empresas, agencias, investigadores y universidades para entender al consumidor peruano y tomar mejores decisiones.

Una nueva fórmula con datos del Censo 2025

La principal novedad de esta edición es la nueva fórmula de clasificación de los NSE, desarrollada por especialistas de la industria con información del Censo Nacional 2025. Durante la presentación se explicarán los cambios frente a la versión de 2022 y qué significan para la forma de clasificar a los hogares del país.

Con esta actualización, el país contará con una herramienta de aplicación nacional para analizar las características de los hogares y comprender mejor sus transformaciones sociales y económicas. Los NSE son una referencia clave para la investigación de mercados, el análisis del consumidor, la planificación empresarial y los estudios académicos.

Un dashboard interactivo para explorar los datos

APEIM también presentará el Dashboard Interactivo de Niveles Socioeconómicos, desarrollado con la plataforma TuDashboard. La herramienta permitirá explorar los datos actualizados, identificar patrones y convertir la información en conocimiento útil para empresas, investigadores y profesionales.

La combinación de una metodología actualizada con una herramienta digital interactiva facilita que empresas, investigadores y otros profesionales consulten y analicen esta información especializada.

Dos referentes de la industria

Javier Álvarez Pecol, presidente de APEIM y Trends Senior Director de Ipsos en Latinoamérica, presentará "Mirando por la ventana de la cocina": un recorrido por las cocinas limeñas de cada nivel socioeconómico y lo que revelan sobre consumo e identidad.

Matías Garber, Country Manager de Kantar Perú y líder del Comité NSE de APEIM, explicará los criterios de la nueva fórmula NSE 2026 y los principales hallazgos sobre la evolución de los niveles socioeconómicos y sus patrones de consumo.

Con esta iniciativa, APEIM reafirma su compromiso con el desarrollo de la industria de investigación de mercados e inteligencia de negocios, promoviendo herramientas de análisis actualizadas, la difusión de conocimiento y las buenas prácticas que contribuyan a comprender mejor al Perú.

La presentación de los NSE 2026 será una oportunidad para conocer los cambios de esta nueva versión, explorar el dashboard interactivo y aprovechar la información socioeconómica para tomar decisiones mejor fundamentadas.

CRP Radios, media partner del evento

CRP Radios acompaña la presentación de los NSE 2026 como media partner. Como grupo de medios multiplataforma, CRP conecta cada día con hogares de todos los niveles socioeconómicos del país. Por eso, se suma a una iniciativa que ayuda a conocer mejor a las familias peruanas y a tomar decisiones con información actualizada.

Datos del evento

Evento: Evolución de los Niveles Socioeconómicos 2026

Fecha: jueves 19 de noviembre de 2026

Hora: 9:00 a 11:30 a. m.

Lugar: Edificio Leuro, Miraflores, Lima

Organiza: Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados (APEIM)

Media partner: CRP Radios

Inscripciones: https://app.forms.ly/cepqazb8

Sobre APEIM

La Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados (APEIM) reúne a empresas especializadas en investigación de mercados e inteligencia de negocios. Promueve las buenas prácticas, el desarrollo de la industria y la generación de conocimiento que contribuya a comprender mejor a las personas, los hogares y la sociedad peruana.