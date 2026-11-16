Papa León XIV se despidió del Perú con emotivo mensaje. Foto: Andina

Tras culminar su visita apostólica, el sumo pontífice expresó su gratitud a los peruanos por las muestras de cariño y destacó la fe que encontró durante su recorrido por el país.

El papa León XIV se despidió del Perú con un conmovedor mensaje que refleja el cariño que siente por el país. Tras culminar su visita apostólica de seis días, el sumo pontífice utilizó su cuenta oficial en X (@Pontifex_es) para agradecer a los peruanos por las muestras de fe y devoción que recibió durante su recorrido.

Luego de participar en sus últimas actividades en Lima y Callao, el santo padre se dirigió al Grupo Aéreo N.° 8, desde donde emprendió su viaje de regreso a Roma. Su partida marcó el cierre de una gira sudamericana de 11 días que también incluyó visitas a Uruguay y Argentina.

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Papa León XIV dedica conmovedoras palabras a los peruanos tras su despedida

A través de sus redes sociales, el papa León XIV compartió un mensaje lleno de gratitud por los momentos vividos durante su visita al Perú. "No tengo palabras para expresar la profunda gratitud al Señor por estos días vividos en comunión. Agradezco a todas las personas y comunidades que hicieron posible este #ViajeApostólico. He venido a anunciarles a Cristo, y me llevo el testimonio de la fe y la devoción que siempre admiré en ustedes", expresó el pontífice.

Pero eso no fue todo. El santo padre también invitó a los fieles a mantenerse unidos mediante la oración, a pesar de la distancia. "Renovados por la alegría de nuestro encuentro, sigamos orando, juntos en la distancia, a Jesús, nuestro Camino, Verdad y Vida. ¡Que Dios te bendiga, mi Perú!", escribió, cerrando su mensaje con una emotiva bendición dedicada al país.



(Foto: Andina)

¿A qué hora llegará el papa León XIV a Roma tras su visita al Perú?

Este lunes 16 de noviembre, el papa León XIV cumplió sus últimas actividades oficiales, entre ellas una visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao, y la celebración de una multitudinaria misa en la base aérea Las Palmas, en Surco. Posteriormente, se trasladó al Grupo Aéreo N.° 8 para la ceremonia de despedida y su retorno a Italia.

De acuerdo con el itinerario oficial del Vaticano, el vuelo papal tenía programada su salida de Lima a las 1:45 p. m. del lunes 16 de noviembre, con llegada prevista al aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino a las 10:25 a. m. del martes 17 de noviembre, hora italiana. De esta manera, León XIV concluyó su visita apostólica al Perú, dejando un mensaje de agradecimiento, esperanza y fe para todos los peruanos.