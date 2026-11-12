Bus del Metropolitano se hizo viral tras perseguir al papá León XIV

3 millones de personas recibieron al papa León XIV, según el Vaticano, Foto: captura PTV/TikTok

¿El chofer dijo: “Nadie se baja sin recibir su bendición”? Bus del Metropolitano protagonizó curioso momento durante el recorrido del papa León XIV

La llegada del papa León XIV al Perú despertó una enorme emoción entre los ciudadanos, quienes salieron a las calles para recibirlo. Según reportes, cerca de 3 millones de personas se habrían reunido entre el Grupo Aéreo N.º 8 y la Plaza de Armas de Lima. Durante sus desplazamientos, el sumo pontífice estuvo acompañado por un amplio operativo de seguridad y una escolta de vehículos.

Bus del Metropolitano siguió el recorrido del papa León XIV

Uno de los momentos más curiosos ocurrió cuando un bus del Metropolitano terminó siguiendo el recorrido del papa León XIV por la Vía Expresa Luis Bedoya, mientras el pontífice se dirigía al Gran Teatro Nacional para reunirse con distintas autoridades. La inesperada escena llamó la atención de los pasajeros, quienes no dudaron en sacar sus celulares para grabar lo que estaba sucediendo.

Entre risas, gritos y mucha emoción, los pasajeros del Metropolitano pidieron al conductor que continuara avanzando sin detenerse para recoger a más usuarios. "Ya no recojas ya, de frente a Javier Prado", se escucha decir a uno de ellos en el video. Además, varios comenzaron a gritar "¡Papa!" mientras observaban el paso de la comitiva papal, protagonizando un curioso momento que se volvió viral en las redes sociales.



(Fuente: PTV/TikTok)

3 millones de personas recibieron al papa León XIV, según el Vaticano

La llegada del papa León XIV al Perú generó una multitudinaria bienvenida el último miércoles 11 de noviembre. Según cifras de autoridades locales citadas por el Vaticano, aproximadamente tres millones de personas salieron a las calles de Lima y Callao para recibir al sumo pontífice y demostrarle su cariño durante su visita al país.

El papa León XIV fue recibido entre aplausos, saludos y muestras de emoción a lo largo de un recorrido de aproximadamente diez kilómetros, desde el aeropuerto hasta el Centro Histórico de Lima. Miles de fieles se congregaron en distintos puntos de la ruta para verlo de cerca y acompañarlo en uno de los momentos más esperados de su llegada al Perú.