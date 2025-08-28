¿Habrá feriado o día no laborable este viernes 29 de agosto en Perú? Esto explica El Peruano

El 30 de agosto es feriado por Santa Rosa de Lima. Foto: Andina

Los trabajadores del sector público y privado se preguntan si este viernes 29 de agosto también será feriado. Te explicamos todo lo que debes saber.

Con el fin de mes cada vez más cerca, miles de peruanos se preguntan si el viernes 29 de agosto de 2025 será considerado feriado nacional o día no laborable, ya que el sábado 30 se conmemora el Día de Santa Rosa de Lima, patrona del Perú, América y Filipinas.

Este 29 de agosto no será feriado ni día no laborable

Según El Peruano, la normativa actual confirma que el 30 de agosto sigue registrado como feriado nacional debido a la celebración de Santa Rosa de Lima, lo que da lugar a reuniones familiares, procesiones y actos litúrgicos en diversas ciudades del país.

Ante ello, en los últimos días, muchos trabajadores plantearon la hipótesis de un feriado extendido, apuntando a la posibilidad de que el viernes 29 de agosto de 2025 fuese declarado día no laborable.

El Decreto Supremo Nº 042-2025-PCM, publicado por el Gobierno en el diario oficial El Peruano, descarta absolutamente esta opción. La norma, dirigida de manera específica a los empleados del sector público, detalla las fechas oficiales que serán consideradas días no laborables compensables durante el año 2025 y enero de 2026, y en el listado no aparece el viernes 29 de agosto. Por ello, se mantiene como jornada habitual.



(Fuente: Andina Noticias)

¿Qué pasa si trabajas en los feriados?

Si te toca trabajar durante un feriado, ya sea desde casa o de forma presencial, la ley establece dos opciones. La primera es que tu empleador te compense con otro día libre a cambio, en cuyo caso no se genera un pago extra. Pero si no hay compensación, tienes derecho a recibir tres pagos: uno por el feriado como si no hubieras trabajado, otro por el trabajo realizado y un adicional del 100 % como sobretasa legal.

Calendario de próximos feriados y días no laborables 2025

Domingo 8 de octubre: Combate de Angamos

Viernes 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Viernes 26 de diciembre: Día no laborable (sector público)