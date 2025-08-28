Perú vs. Ecuador en el Mundial de Desayunos: conoce cómo votar y qué país va ganando en las preferencias

Actualmente, el torneo se encuentra en los cuartos de final y Perú busca su pase a semifinales. (Fuente: redes sociales)

Perú ya dejó en el camino a México y ahora se enfrenta con Ecuador por un lugar en semifinales.

El Mundial de los Desayunos, organizado por Ibai Llanos, continúa en marcha. El popular streamer español estrenó el último lunes 18 de agosto un nuevo episodio del torneo virtual que busca resolver una de las grandes discusiones gastronómicas: ¿cuál es el mejor desayuno del mundo?

El certamen reúne a 16 países, cada uno representado por un desayuno típico seleccionado por el propio Ibai en función de su experiencia y de la tradición de cada cultura. Como era de esperarse, Perú participa con su famoso pan con chicharrón.

Actualmente, el torneo se encuentra en los cuartos de final y Perú dice presente esta vez tras dejar en el camino a México. Para esta etapa no solo aparece el pan con chicharrón, sino también el tamal.

Por su parte, el rival en esta etapa del Mundial de Desayunos de Ibai, Ecuador, va con su bolón de verde y sumará el encebollado como nueva propuesta.

¿Cómo votar por Perú en el Mundial de Desayunos?

Es importante mencionar que, si bien el Mundial de los Desayunos se muestra tanto en Instagram como en TikTok, en la última red social es donde se debe realizar el voto. Para ello, debes entrar a la cuenta oficial del streamer español (@ibaillano).

Ibai Llanos ha detallado que colocará en cada publicación las banderas de los países en competencia y cada usuario deberá darle like a su país preferido.

Perú vs. Ecuador: ¿Qué país va ganando en el Mundial de Desayunos?

Hasta el momento, Perú suma 2 millón 500 mil likes, mientras que Ecuador acumula casi 623 mil likes.

