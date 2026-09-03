¿Habrá feriados en setiembre 2026? Revisa aquí si tendrás días de descanso

Los feriados y días no laborables son usados para viajar o descansar. Foto: Andina Noticias

Ante el inicio de setiembre, muchos se preguntan si habrá feriados o días no laborables durante el mes. Te lo contamos.

Con la llegada de setiembre y el inicio de la primavera, muchos peruanos empiezan a preguntarse si el mes traerá algún feriado o un esperado fin de semana largo. La posibilidad de tener unos días libres despierta interés entre quienes ya piensan en hacer una pausa de la rutina.

Los feriados y días no laborables que todavía quedan en el calendario son una buena oportunidad para organizar un viaje, salir a pasear, disfrutar de alguna actividad o simplemente descansar en casa con la familia. Por eso, cada fecha libre genera expectativa entre quienes buscan aprovechar al máximo esos días.

¿Hay feriados en el mes de setiembre?

Sin embargo, quienes esperaban un feriado en setiembre tendrán que esperar un poco más. De acuerdo con el calendario oficial de feriados nacionales de 2026, este mes no cuenta con ninguna fecha declarada como día libre a nivel nacional.

Aun así, algunas regiones del país sí tendrán celebraciones importantes durante setiembre. En Apurímac se conmemora a la Virgen de Cocharcas el 8, en Piura se celebra a la Virgen de las Mercedes el 24 y en Trujillo se desarrolla el Festival Internacional de la Primavera el 27, fechas que pueden tener carácter no laborable en sus respectivas localidades.



(Foto: Instagram)

¿Qué pasa si trabajas en los feriados?

Si debes trabajar durante un feriado, ya sea de manera presencial o desde casa, la ley contempla dos posibilidades: recibir otro día de descanso en compensación o, si eso no ocurre, acceder a un pago triple. Este incluye la remuneración correspondiente al feriado, el pago por la jornada trabajada y un monto adicional equivalente al 100 % como sobretasa.

Próximos feriados 2026

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.