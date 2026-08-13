¿Habrá terremoto en Perú esta 2026? Frank Mendizábal hizo fuerte revelación

Frank reveló que habrá un sismo de 7 grados al sur del Perú. (Foto: IA)

El reconocido vidente confesó que Perú reportará un movimiento teluríco sumamente fuerte y se animó a decir cuándo podría realizarse.

En los últimos días, distints sismos se han registrado en varias regiones del Perú, generando preocupación entre la población. Solo en lo que va de 2026, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha reportado más de 500 movimientos sísmicos a nivel nacional.

¿Habrá terremoto en Perú esta 2026?

Ante ello, diversas personas buscan conocer si habrá un terremoto en Perú. Recurrimos a Frank Mendizábal realizar la consulta y su respuesta sorprendió a más de uno. El vidente aseguró que podría producirse un sismo de hasta 7 grados.

Según Mendizábal, el epicentro del movimiento telurico no sería en Lima, sino que podría registrarse hacia el sur del territorio peruano. Además, mencionó un periodo de tiempo en el que, según su predicción, podría ocurrir.

"Me marca un 5, puede ser en 5 días o exagerando 5 semanas", señaló. Pese a hablar de un posible sismo fuerte, Frank aseguró que no observa una tragedia de grandes proporciones. "Va a haber un tema de preocupación, de sustos, miedos, pero no veo una desgracia catastrófica", afirmó.

Más allá de cualquier predicción, los recientes temblores son un recordatorio de que el Perú es un país sísmico. Por ello, se recomienda a la población conocer las zonas seguras, tener su mochila de emergencia y mantener la calma.