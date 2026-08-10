Terremoto de 7,4 estremeció Colombia: daños, víctimas y las impactantes imágenes que dejó

Reporte de daños y víctimas tras fuerte terremoto en Colombia. Foto: captura TikTok

Un fuerte sismo en Colombia ha causado serios daños materiales en varias ciudades del país cafetero y ha dejado decenas de víctimas.

Un fuerte sismo de magnitud 7,4 se registró la mañana de este lunes en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, Colombia. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento ocurrió a las 7:34 a. m., tuvo una profundidad de 96 kilómetros y alcanzó una intensidad de grado VII.

Por tratarse de un evento de profundidad intermedia, el temblor pudo sentirse en una extensa zona del país, desde el occidente hasta el centro de Colombia. La intensidad de la sacudida fue distinta en cada lugar, dependiendo de la cercanía al epicentro, el tipo de suelo y las condiciones de las edificaciones.

Reporte de daños y víctimas tras fuerte terremoto en Colombia

El movimiento fue sentido en Bogotá, Tolima, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira y Medellín. Al menos 80 personas han muerto en Colombia por el terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido el oeste del país este lunes.

También se han producido graves destrozos en la ciudad de Cali, la capital del Valle del Cauca, donde el alcalde, Alejandro Eder, ha comunicado que al menos 25 estructuras se han derrumbado “con personas atrapadas”.

Manizales aparece entre las ciudades con mayor afectación; la cúpula de la Catedral Basílica Metropolitana sufrió daños severos y se registran múltiples edificaciones afectadas e incluso colapsos parciales, lo que sugiere intensidades fuertes a muy fuertes (alto nivel de aceleración sísmica local).

En Pereira se reportó un intenso movimiento que obligó a evacuaciones preventivas, típico de un sismo de alta magnitud percibido en suelos con amplificación local.

Imágenes del terremoto en Colombia

En redes sociales, se han difundido impactantes imágenes del terremoto que ha sacudido casi todo Colombia.



(Fuente: Disaster News)