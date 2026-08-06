¿Se ha declarado feriado o día no laborables este viernes 7 de agosto? Esto señala El Peruano

También conoce cuáles son los feriados que restan en este 2026. Foto: Andina

Los peruanos están expectantes por los feriados que se aproximan. Ante ello, también desean saber si el viernes 7 de agosto será considerado feriado o día no laborable.

Agosto genera interés entre trabajadores y empresas por los días de descanso incluidos en el calendario nacional. La cercanía del feriado por la Batalla de Junín hizo que muchas personas se preguntaran si habría una fecha adicional para disfrutar de un fin de semana largo.

Las dudas también surgieron en el sector privado, ya que varias empresas organizan con anticipación sus actividades durante los feriados. Del mismo modo, las entidades públicas y los ciudadanos revisaron las normas oficiales para conocer si existía alguna modificación.

¿El 7 de agosto será feriado o día no laborable?

Sin embargo, el viernes 7 de agosto no será feriado ni día no laborable. El Gobierno solo mantiene como feriado nacional el 6 de agosto, fecha en la que se recuerda la Batalla de Junín, un hecho importante para la independencia del Perú.

Además, el Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM señala que el único día no laborable adicional aprobado para este año fue el lunes 27 de julio. Por ello, el 7 de agosto no forma parte de un feriado largo.

En consecuencia, las instituciones públicas y las empresas privadas deberán trabajar con normalidad el viernes 7 de agosto. Solo podrían aplicarse cambios si existen acuerdos internos entre los empleadores y sus trabajadores.



(Foto: Andina)

¿Cuántos feriados quedan en Perú 2026?

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre: Navidad.