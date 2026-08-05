Open Day de ESAN University: conoce el campus y descubre qué carrera va contigo

Si todavía no tienes claro qué quieres estudiar, este evento también es una buena oportunidad. Foto: Difusión

El Open Day de ESAN University se realizará este 8 de agosto y permitirá a escolares y egresados conocer el campus, explorar carreras y resolver dudas antes de elegir su futuro profesional.

Elegir una carrera puede ser más sencillo cuando tienes la oportunidad de conocer cómo será tu vida universitaria. El Open Day de ESAN University es una experiencia pensada para que recorras el campus, explores las carreras y resuelvas tus dudas antes de tomar una decisión sobre tu futuro profesional.

Durante la jornada podrás participar en actividades interactivas, visitar las instalaciones, conversar con docentes, conocer la zona de admisión y recorrer la feria de carreras, donde encontrarás opciones como Ingeniería de Software, Ingeniería en Ciencia de Datos, Administración, Marketing, Psicología, Derecho y muchas más. Además, habrá espacios para padres de familia y beneficios exclusivos para los asistentes.

Si todavía no tienes claro qué quieres estudiar, este evento también es una buena oportunidad para descubrir nuevas opciones, conocer cómo se vive el día a día en la universidad y hacer preguntas sobre las carreras que más te llaman la atención.

Si estás en 3.°, 4.° o 5.° de secundaria, o ya terminaste el colegio, el Open Day puede ayudarte a imaginar cómo sería tu futuro universitario y a tomar una decisión con mayor seguridad.

El Open Day se realizará el 8 de agosto. Puedes inscribirte aquí.