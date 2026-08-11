¿Se viene un fuerte sismo en Perú? IGP se pronuncia tras terremotos en Colombia y Venezuela

El último lunes ocurrió un fuerte sismo en Colombia que ha generado gran preocupación en nuestro país. Muchos se preguntan si pronto ocurrirá lo mismo en el Perú.
Hace unos meses, dos fuertes sismos causaron miles de muertos en Venezuela y el último lunes ocurrió un fuerte terremoto en Colombia en donde ya hay más de un centenar de víctimas. Estos desastres han generado gran alarma entre los peruanos quienes temen que nuestro país sea el siguiente en sufrir un movimiento telúrico de gran magnitud.
Perú está en una de las zonas con mayor actividad sísmica en el mundo
Perú se encuentra dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo. Esta ubicación geográfica hace que nuestro país registre movimientos telúricos con frecuencia; sin embargo, como explica el IGP en declaraciones para Andina, esta condición no permite predecir la fecha o la hora exacta en que ocurrirá un terremoto.
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Según Tavera, países como Perú, Colombia, Venezuela, México y Japón forman parte de esta extensa región caracterizada por su intensa actividad sísmica y volcánica. El IGP señala que en el Cinturón de Fuego del Pacífico se libera más del 80 % de la energía acumulada en el interior de la Tierra, principalmente a través de sismos y procesos volcánicos.
En territorio peruano, los movimientos sísmicos están relacionados principalmente con la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana. Este proceso ocurre de manera constante y genera terremotos de diferentes magnitudes y profundidades en distintas zonas del país, por lo que la población debe mantenerse preparada ante posibles emergencias.
(Foto: Andina)
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¿Perú será el siguiente país en sufrir un terremoto?
La reciente actividad sísmica registrada en Colombia generó dudas sobre la posibilidad de que otros países de Sudamérica también enfrenten terremotos de gran magnitud. Sin embargo, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) aclaró que un sismo ocurrido en una nación no significa que automáticamente se produzca otro en un territorio vecino. “Si la Tierra para nosotros fuera una bola de cristal, sabríamos dónde van a ocurrir los próximos eventos sísmicos, para la ciencia eso no es posible”, señaló Hernando Tavera.
Por esta razón, el terremoto ocurrido en Colombia no permite asegurar que Perú será el próximo país afectado. El riesgo sísmico en territorio peruano responde a sus propias condiciones tectónicas y no a una supuesta cadena de terremotos provocada por movimientos registrados en otros países de la región.
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