¿Qué debes hacer para comunicarte con tu familia si ocurre un terremoto o desastre natural en Perú?

La guía recomienda utilizar mensajes breves y directos, como: “Estoy bien, estoy en casa”. Foto: Andinas Noticias

Tras los recientes sismos ocurridos en Colombia y en Junín, es necesario conocer cómo debemos actuar ante una emergencia.

Durante un terremoto, inundación u otra emergencia, las líneas telefónicas pueden congestionarse y hacer más difícil comunicarse con familiares. Por ello, es importante conocer alternativas que permitan dejar o escuchar mensajes sin realizar una llamada convencional.

Cómo escuchar un mensaje de un familiar

Según las autoridades gubernamentales, si una persona quiere saber cómo se encuentra un familiar puede utilizar el servicio de mensajes de emergencia. Para hacerlo, debe marcar desde su celular 119 + 2 + el número del familiar. De esta manera podrá escuchar el mensaje que esa persona haya dejado previamente.

Por ejemplo, la imagen muestra que se puede marcar 119 + 2 + 987654321. Este sistema busca facilitar la comunicación cuando las redes están saturadas y permite que las familias puedan saber si sus seres queridos se encuentran bien.

Cómo dejar un mensaje para tu familia

Si una persona está bien y quiere avisar a sus familiares, debe marcar 119 + 1 desde su celular. Después del tono, debe hablar de manera clara y pausada para dejar un mensaje que posteriormente podrá ser escuchado por su familia.

La guía recomienda utilizar mensajes breves y directos, como: “Estoy bien, estoy en casa”. También aconseja evitar llamadas largas y utilizar el servicio 119 para mantener informados a los familiares durante una emergencia.



(Foto: Municipalidad de Cajabamba)

Números de emergencia que debes tener a la mano

También recuerda algunos números importantes en Perú: Policía 105, SAMU 106, información de salud de EsSalud 113, Defensa Civil 115, Bomberos 116, mensajes de emergencia 119 y Policía de Carreteras 110. Además, señala el teléfono de la Cruz Roja Peruana: 01 266 0481.

Consejos para estar preparado ante una emergencia

Entre las recomendaciones más importantes está mantener el celular cargado, guardar los números de los familiares y practicar previamente cómo comunicarse durante una emergencia. También es importante hablar de manera clara y despacio al dejar un mensaje.

Finalmente, se señala que este sistema puede ser útil incluso cuando las líneas están congestionadas. Tener estos números anotados y explicar su funcionamiento a toda la familia puede ayudar a mantener la comunicación y reducir la incertidumbre durante un desastre natural.