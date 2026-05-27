Ingeniería Informática la carrera para crear tecnología con impacto real. Foto: CRP

En un mundo cada vez más digital, esta profesión se posiciona entre las más importantes para transformar industrias, resolver problemas y desarrollar soluciones innovadoras.

La tecnología ya forma parte de casi todo lo que hacemos: cómo estudiamos, compramos, nos comunicamos, cuidamos nuestra salud o tomamos decisiones. Por eso, la Ingeniería Informática se ha convertido en una carrera clave para quienes no solo quieren usar herramientas digitales, sino también crear soluciones capaces de mejorar la vida de las personas y transformar sectores como salud, banca, retail y educación.

En Cayetano, esta carrera prepara a los estudiantes con una mirada global y un enfoque conectado con los retos actuales. Desde los primeros ciclos, se enfrentan a desafíos reales vinculados a salud digital, automatización, análisis de datos, inteligencia artificial, ciberseguridad y desarrollo de soluciones tecnológicas con impacto. Aprenden tecnología como herramienta para resolver problemas concretos.

El crecimiento del sector también se refleja en su proyección laboral. Según la Guía Salarial 2026 de Michael Page Perú, la demanda de talento seguirá en expansión, especialmente en ciberseguridad, ciencia de datos, inteligencia artificial, desarrollo de software y arquitectura cloud. Algunos cargos de liderazgo tecnológico pueden superar los S/ 30,000 mensuales, según puesto, experiencia y empresa.

A esta formación se suman pasantías desde el sexto ciclo, proyectos reales y espacios de innovación como Bioincuba, donde los estudiantes pueden convertir sus ideas en soluciones con impacto. Porque el futuro no solo necesita jóvenes que entiendan la tecnología: necesita jóvenes capaces de crearla y usarla para cambiar el mundo que viene.

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Contenido patrocinado por Universidad Cayetano Heredia