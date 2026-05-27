Segunda vuelta en Elecciones 2026: consulta tu local de votación con este link oficial de la ONPE

La segunda vuelta electoral de las Elecciones 2026 es este 7 de junio. Foto: Andina

La ONPE reubicó 136 mesas de sufragio en Lima y realizó cambios en los locales de votación de más de 40 mil ciudadanos, de cara a la segunda vuelta.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales anunció la reubicación de 136 mesas de sufragio y el cambio de locales de votación para más de 40 mil electores en Lima, de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, programada para el próximo 7 de junio.

La medida fue adoptada tras los inconvenientes registrados en la primera vuelta electoral y responde a recomendaciones de seguridad de las autoridades. Según informó la ONPE, varios espacios abiertos como parques o explanadas dejarán de ser centros de votación y serán reemplazados por instituciones educativas y recintos cerrados.

Consultar tu local de votación para la segunda vuelta

La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que los ciudadanos deberán acudir al mismo local donde sufragaron en la primera vuelta realizada el 12 y 13 de abril, ya que no se realizaron cambios en los centros de votación tras el cierre oficial del padrón electoral en 2025.

Sin embargo, los electores pueden verificar si su local de votación fue modificado ingresando al portal oficial habilitado por la ONPE: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio.

Para realizar la consulta, solo debes ingresar tu número de DNI, completar el código de verificación y revisar la información de tu local de votación, donde encontrarás el centro asignado, el número de mesa y la dirección exacta para sufragar.



(Foto: Andina)

¿Qué ocurre si no vas a votar este 7 de junio?

Las personas que acumulen multas por no votar o por no cumplir su función como miembros de mesa no podrán realizar trámites notariales, inscripciones civiles, ni acceder a licencias de conducir o pasaportes. Asimismo, tendrán restricciones para postular a cargos públicos y acceder a programas sociales del Estado.

Para este 2026, las multas se dividen de la siguiente manera:

Distritos no pobres: multa de 110 soles.

Distritos pobres no extremos: multa de 55 soles.

Distritos de pobreza extrema: multa de 27,50 soles.