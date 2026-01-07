Bono 400 soles 2026: ¿eres uno de los beneficiarios del pago que inicia en enero?

El Bono 400 soles, también conocido como el Bono Escolaridad, se pagará este 2026. (Foto: Composición Margoth Aliaga)

Miles de ciudadanos podrán cobrar el Bono 400 soles y tú podrías ser uno de los beneficiarios. Consulta AQUÍ si accederás al pago que inicia en enero.

Miles de ciudadanos buscan conocer si el Gobierno de José Jerí confirmó el pago de algún beneficio económico, y para alegría de muchos, ya se anunció la entrega del Bono 400 soles, también conocido como el Bono Escolaridad.

Este beneficio monetario busca brindarle un respaldo económico a la población previo al inicio del año escolar, que está programado para el 16 de marzo en los colegios públicos. Se debe tener en cuenta que esta subvención solo está dirigida a los trabajadores del sector público.

Bono 400 soles: ¿Quiénes serán los beneficiarios?

Los ciudadanos beneficiarios para este 2026 son los funcionarios y servidores públicos nombrados o contratados bajo el Decreto Legislativo N° 276, la Ley N° 29944 (Reforma Magisterial) y la Ley N° 30512.

Además, los profesores universitarios comprendidos en la Ley Universitaria N° 30220 y el personal de salud bajo el Decreto Legislativo N°1153 también accederán a este apoyo económico de 400 soles.

Bono 400 soles: ¿Cuándo inicia el pago?

El calendario de pago del Bono 400 soles se realizará junto al depósito salarial de cada trabajador del Estado Peruano. A continuación, te diremos las fechas. ¡Toma nota!

Miércoles 21 de enero: Educación (colegios y universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (Unidades Ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas.

Interior, Vivienda, Desarrollo e Inclusión Social, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores. Viernes 23 de enero: Salud, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Salud, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Lunes 26 de enero: Producción, Fuero Militar Policial, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.

