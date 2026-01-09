Rectificación de retiro AFP 2026: afiliados pueden registrar segunda solicitud para sacar dinero

La segunda solicitud de retiro AFP ya se encuentra disponible. Foto: Andina

Si eres de las personas que no retiró el total de las 4 UIT permitidas, puedes acceder a una rectificación de retiro de AFP. Te contamos los detalles.

Miles de afiliados tienen ahora la opción de hacer una segunda solicitud de retiro de su AFP. Aunque inicialmente se informó que el octavo retiro solo se realizaría mediante un único pedido, Prima AFP ha habilitado un proceso que permite solicitar un monto adicional. Esto aplica incluso para quienes ya hicieron su solicitud o ya recibieron el dinero, siempre que la suma total de ambos retiros no supere las 4 UIT, equivalentes a S/ 22.000.

Este procedimiento es conocido como la rectificación de solicitud de retiro AFP o también como segunda solicitud de AFP, llamada retiro complementario. Además, no solo los afiliados de Prima AFP estarían accediendo a esta alternativa, ya que usuarios de otras administradoras también vienen realizando gestiones similares a través de llamadas telefónicas y coordinaciones por WhatsApp con sus AFP.

¿Quiénes pueden acceder a la rectificación de retiro de AFP 2026?

Según informó la entidad, si el monto pedido en el octavo retiro fue menor al tope establecido de 4 UIT durante el 2025, los afiliados tienen la posibilidad de presentar una nueva solicitud. Sin embargo, este segundo pedido debe respetar el límite vigente para el 2026, que se mantiene en S/ 22.000, correspondientes a las 4 UIT.

“Si el afiliado ingresó la solicitud de octavo retiro AFP y el monto total desembolsado fue menor a las 4 UIT vigentes en ese momento, es posible presentar una nueva solicitud, siempre que se tenga un saldo disponible en su cuenta”, explicó Prima AFP.



¿Cómo hacer la rectificación de retiro de AFP 2026?

La segunda solicitud de retiro AFP ya se encuentra disponible desde el jueves 8 de enero y podrá realizarse hasta el lunes 19 de enero como fecha límite. Los afiliados interesados deben completar el trámite dentro de este plazo establecido por la administradora.

Para iniciar el proceso, es necesario ingresar a la Agencia Virtual de la AFP. Una vez dentro, se debe acceder a la sección ‘Mis trámites’ y luego seleccionar la opción ‘Otros’.

En ese apartado aparecerá la alternativa ‘Segunda solicitud de retiro de hasta 4 UIT’, desde donde se podrá completar la gestión de manera sencilla y virtual.