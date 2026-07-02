Los Premios IAB Mixx 2026 se entregan este 7 de julio y reconocerán lo mejor de la publicidad digital

La industria se prepara para una nueva edición de los Premios IAB MIXX Perú. (Foto: IAB MIXX Perú 2026)

La edición 2026 coincide con los 20 años de IAB Perú y reunirá a los principales actores de la industria para reconocer las campañas, estrategias y herramientas digitales más destacadas del año.

La industria de la publicidad, el marketing y los medios digitales se prepara para una nueva edición de los Premios IAB MIXX Perú, el principal reconocimiento a la creatividad, la innovación, la estrategia y la efectividad en publicidad digital del país.

Organizados por el capítulo peruano de la Interactive Advertising Bureau (IAB Perú), los premios reunirán a agencias, anunciantes, plataformas, medios y profesionales que vienen impulsando la transformación digital del mercado peruano. En esta edición, el certamen recibió más de 140 casos inscritos, de los cuales 46 lograron llegar a la instancia final en las distintas categorías y premios especiales, reflejando el nivel de competencia, especialización y madurez que ha alcanzado el ecosistema digital local. La lista completa de finalistas puede consultarse en: https://www.iabmixx-peru.com/finalistas/

La ceremonia tendrá un significado especial al coincidir con los 20 años de IAB Perú, institución que desde 2006 viene impulsando el crecimiento y la profesionalización de la industria digital en el país. Este aniversario representa una oportunidad para reconocer el camino recorrido por el sector y reflexionar sobre lo que en el futuro construiremos juntos, en una industria que continúa evolucionando al ritmo de la tecnología, la creatividad y la innovación.

Como parte de esta edición, se entregarán reconocimientos especiales a figuras que marcaron hitos en la historia de la publicidad digital peruana. Entre ellos, Paul Thorndike, José Carlos Mariátegui y José Aburto, por su trabajo al frente de Phantasia, considerada la primera agencia digital del Perú y pionera en el desarrollo de soluciones digitales para marcas en el mercado local.

Asimismo, se realizará un reconocimiento a la memoria de Nicolás Valcárcel, fundador de Mercado Negro, medio que ha acompañado y documentado durante décadas la evolución de la industria publicitaria, del marketing y las comunicaciones en el país.

Los premios IAB MIXX forman parte de una iniciativa internacional presente en diversos capítulos de IAB alrededor del mundo. En Perú, el certamen inició su trayectoria bajo el nombre de Premios Digi entre 2013 y 2016 para luego adoptar la marca global IAB MIXX desde 2017, alineándose con estándares internacionales de evaluación y reconocimiento de la industria digital.

(Foto: Premios IAB MIXX Perú)

La edición 2026 premiará campañas y proyectos en categorías vinculadas tanto a la creatividad como al uso estratégico de herramientas digitales. Entre ellas destacan Branding, Branded Content, Social Media, Integración Full Funnel, Performance, Data, Audio, Video, Influencers, Ad Tech & Programática, Transformación Digital y DOOH, entre otras disciplinas que hoy forman parte de las estrategias de crecimiento de las marcas. Las categorías completas pueden consultarse en: https://www.iabmixx-peru.com/categorias/

Los trabajos serán evaluados por un jurado integrado por destacados líderes de agencias, anunciantes, medios, consultoras y empresas tecnológicas, responsables de seleccionar los casos más sobresalientes del año. La composición completa del jurado puede revisarse en: https://www.iabmixx-peru.com/jurado/

La ceremonia también presentará novedades. Este año, la conducción estará a cargo de Peláez, quien asumirá el rol de anfitrión de una noche que celebra la excelencia digital. Además, participará Afito, un robot que tendrá una presencia especial durante la premiación, en un guiño al creciente protagonismo de la tecnología y la inteligencia artificial dentro de la industria.

Consolidado como uno de los reconocimientos más importantes del sector, IAB MIXX Perú continúa destacando las ideas, estrategias y resultados que impulsan la evolución de la publicidad digital en el país.

Más información sobre los Premios IAB MIXX Perú 2026:

Finalistas: https://www.iabmixx-peru.com/finalistas/

Categorías: https://www.iabmixx-peru.com/categorias/

Jurado: https://www.iabmixx-peru.com/jurado/

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