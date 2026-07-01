Feriados julio 2026: ¿habrá días festivos y no laborables durante este mes?

El mes de julio tendrá 3 feriados. Foto: Andina/ChatGPT

Conoce el calendario de julio con los feriados nacionales, las fechas por Fiestas Patrias y los días no laborables.

En los últimos años, cada vez más peruanos han empezado a valorar sus días de descanso como una oportunidad para desconectarse de la rutina. Los feriados se han convertido en fechas ideales para realizar viajes cortos, pasar tiempo con la familia, hacer planes recreativos o simplemente relajarse en casa. Esta tendencia seguirá tomando fuerza entre quienes buscan aprovechar mejor su tiempo libre y priorizar su bienestar.

Feriados y días no laborables de julio 2026

De acuerdo con el calendario nacional, el siguiente feriado obligatorio será el Día de la Fuerza Aérea del Perú, que se conmemora el jueves 23 de julio. Esta fecha permitirá que trabajadores del sector público y privado puedan acceder a un día de descanso, según corresponda. Además, en julio se acercan otras fechas importantes vinculadas a las celebraciones por Fiestas Patrias.

El martes 28 de julio se celebrará el Aniversario de la Independencia del Perú, considerado uno de los feriados nacionales más importantes del año. Esta fecha marca el inicio de las Fiestas Patrias y representa una ocasión especial para recordar la historia, la soberanía y la identidad del país. Durante esta jornada suelen realizarse ceremonias oficiales, homenajes y actividades conmemorativas en distintas regiones.

Asimismo, el miércoles 29 de julio se llevará a cabo la Gran Parada y Desfile Militar, una de las actividades centrales de las celebraciones patrias. Este día también es feriado nacional y reúne la atención de miles de ciudadanos, especialmente por la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el tradicional desfile. Para este 2026, la presidenta electa también formará parte del acto protocolar.

Además, el Gobierno declaró el lunes 27 de julio de 2026 como día no laborable compensable para los trabajadores del sector público, con el fin de impulsar el turismo interno y favorecer la economía local durante el feriado largo por Fiestas Patrias. Según el Decreto Supremo 075-2026-PCM, las horas no trabajadas deberán recuperarse en los diez días posteriores o según lo establezca cada entidad. En el sector privado, esta medida podrá aplicarse si existe acuerdo entre empleadores y trabajadores.



(Foto: Andina)

¿Qué pasa si trabajas en los feriados de julio?

Si te toca trabajar durante un feriado, ya sea desde casa o de forma presencial, la ley establece dos opciones. La primera es que tu empleador te compense con otro día libre a cambio, en cuyo caso no se genera un pago extra. Pero si no hay compensación, tienes derecho a recibir tres pagos: uno por el feriado como si no hubieras trabajado, otro por el trabajo realizado y un adicional del 100 % como sobretasa legal.

Próximos feriados 2026 en Perú

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.