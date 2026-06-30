Gratificación julio 2026: cuándo pagan y cómo saber cuánto cobrarás

Te pueden depositar hasta el 15 de julio. Foto: El Peruano

Los trabajadores empezarán a recibir su gratificación en julio. Te explicamos hasta cuándo deben pagarte y cómo calcular el monto que te abonarán.

Con la llegada de julio, muchos trabajadores del sector privado comienzan a preguntarse cuándo recibirán el pago de la gratificación por Fiestas Patrias. Según lo establecido en la Ley N.° 27735, las empresas tienen como plazo realizar este depósito durante la primera mitad del mes como parte de sus obligaciones laborales.

La gratificación corresponde a un ingreso adicional equivalente a un sueldo y está destinada a trabajadores que se encuentren en planilla bajo el régimen laboral privado. Asimismo, la ley contempla una bonificación extraordinaria para aquellos colaboradores que estén afiliados a EsSalud, lo que representa un monto extra junto al beneficio principal.

¿Cuándo paga la gratificación julio 2026?

La Ley de Gratificaciones 27735 y su reglamento, establecidos en el Decreto Supremo N° 005-2002-TR, señalan que las empresas están obligadas a realizar el depósito de este beneficio económico durante la primera quincena de julio. Para miles de trabajadores peruanos, este ingreso adicional es clave, ya que suele destinarse a cubrir gastos propios de la temporada navideña o a fortalecer el ahorro familiar.

Para el 2026, la fecha límite se mantiene clara: al caer miércoles el 15 de julio, los empleadores cuentan “hasta el mismo día” para cumplir con el abono de la gratificación de Fiestas Patrias 2026. Respetar este plazo permite que los trabajadores dispongan de su dinero a tiempo y puedan organizar sus finanzas antes de las celebraciones de fin de año.

Junto a la gratificación completa, los empleados también recibirán la bonificación extraordinaria equivalente al aporte destinado a EsSalud (9%) o a una EPS (6.75%). Este beneficio alcanza a quienes laboran bajo contratos a plazo indeterminado, determinado o incluso en regímenes de tiempo parcial.

¿Cómo calcular la gratificación julio 2026?

El cálculo de la gratificación se realiza tomando como referencia el sueldo mensual que recibe el trabajador al momento del pago. A este monto se le suma una bonificación extraordinaria equivalente al 9% del aporte que normalmente realiza el empleador a EsSalud, lo que permite que el beneficio económico sea mayor.

Por ejemplo, si un trabajador recibe una remuneración mensual de S/ 3,000, deberá añadirse un monto extra de S/ 270 por concepto de bonificación de EsSalud. De esta manera, el total de la gratificación aumenta y representa un ingreso adicional importante para afrontar gastos o realizar compras durante esta temporada.

En caso de que el trabajador no haya laborado el semestre completo, el beneficio se calcula de manera proporcional al tiempo trabajado. Para ello, se divide el sueldo entre seis y el resultado se multiplica por la cantidad de meses laborados. Así, una persona con un salario de S/ 2,000 y tres meses de trabajo recibiría aproximadamente S/ 1,000 más S/ 90 de bonificación extraordinaria, alcanzando un total cercano a S/ 1,090.



(Foto: Andina)