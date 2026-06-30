Terapia Física y Rehabilitación: la carrera que ayuda a recuperar el movimiento y mejorar la calidad de vida

Esta profesión no solo está vinculada a lesiones deportivas o traumatológicas. (Foto: Difusión)

Más allá de tratar lesiones, esta profesión acompaña a personas con distintas condiciones de salud para fortalecer su autonomía, prevenir complicaciones y favorecer su bienestar en cada etapa de la vida

Moverse, caminar, retomar una actividad cotidiana o recuperar independencia después de una lesión puede transformar la vida de una persona. En ese proceso, la Terapia Física y Rehabilitación cumple un rol fundamental dentro del cuidado de la salud, al enfocarse en la prevención, evaluación y recuperación del movimiento humano.

Esta profesión no solo está vinculada a lesiones deportivas o traumatológicas. Su campo de acción también incluye la rehabilitación de personas con enfermedades neurológicas, respiratorias, cardiovasculares, musculoesqueléticas o condiciones que afectan su autonomía. Por ello, el terapeuta físico trabaja para mejorar la funcionalidad, reducir limitaciones y favorecer una mejor calidad de vida.

Además de intervenir en procesos de recuperación, esta carrera cumple un papel importante en la prevención. Mediante ejercicios terapéuticos, educación corporal y programas personalizados, estos profesionales ayudan a evitar complicaciones, fortalecer capacidades físicas y promover hábitos de bienestar en distintas etapas de la vida.

Para quienes buscan una carrera de salud con impacto directo en las personas, Terapia Física y Rehabilitación ofrece una formación centrada en el conocimiento del cuerpo, el movimiento y la atención integral. Su labor exige criterio clínico, sensibilidad humana y capacidad para acompañar procesos que van más allá de lo físico.

En esa línea, la Universidad Peruana Cayetano Heredia forma profesionales con preparación científica, práctica y humana, orientados a responder a las necesidades reales de los pacientes. Porque recuperar el movimiento también puede significar recuperar confianza, autonomía y nuevas posibilidades de vida.

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Contenido patrocinado por universidad Cayetano Heredia

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