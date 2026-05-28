Menos checklists, más conexión: Aruba redefine cómo viajamos en el 2026

La isla invita a conocer “Mi Promesa Aruba”. Foto: Difusión

La Autoridad de Turismo de Aruba presentó en Lima su nuevo posicionamiento de marca, centrado en el turismo consciente, la conexión cultural y las experiencias transformadoras.

En un contexto donde los viajeros buscan cada vez más experiencias auténticas y significativas, la Autoridad de Turismo de Aruba presentó oficialmente en Lima su renovado posicionamiento de marca: “Cuando Amas Aruba – Aruba Te Ama”, una propuesta que busca redefinir la relación entre el destino y quienes lo visitan.

Representantes del sector turismo, aliados estratégicos, medios de comunicación e invitados especiales se reunieron en la residencia del embajador del Reino de los Países Bajos en el Perú, Alexander Kofman, en una velada diseñada para transmitir la esencia de la isla feliz del Caribe. La actriz y conductora Katia Condos fue la maestra de ceremonia de la noche, que inició con una breve meditación guiada para conectar con el presente y preparar a los asistentes para vivir la experiencia Aruba desde una perspectiva más consciente y emocional.

Este nuevo enfoque propone una relación diferente entre el destino y los viajeros. Aruba abre las puertas de su hogar para ofrecer experiencias que van más allá de lo tradicional, donde la conexión con la naturaleza, la cultura y las personas se convierte en el verdadero valor del viaje.

“Hoy, en la isla más feliz del Caribe, creemos que ya no se trata de recibir visitantes, se trata de dar la bienvenida a huéspedes. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque un visitante observa, pero un huésped se involucra. Un visitante consume, pero un huésped conecta. Un visitante pasa, pero un huésped deja huella y también se deja transformar”, señaló Johana Santiago, gerente de PR y Comunicaciones de la Autoridad de Turismo de Aruba (A. T. A.) para Latinoamérica.

El posicionamiento se construye sobre tres pilares fundamentales: el turismo responsable, los viajes transformadores y la reciprocidad. Aruba promueve un modelo en el que cada invitado contribuye al bienestar del destino, entendiendo que viajar también implica cuidar.

A través de esta visión, Johana Santiago comentó que “Aruba es mucho más que sus playas de arena blanca y su clima privilegiado durante todo el año. Es su gente. Es su diversidad. Es una cultura vibrante, influenciada por más de 100 nacionalidades. Es un ecosistema que cuidamos con compromiso real.”.

Este enfoque pone en el centro el bienestar de la comunidad local. Cuando quienes viven en Aruba están bien, esa felicidad y autenticidad se reflejan en la forma en que reciben a quienes llegan. Así, el turismo se convierte en una relación de beneficio mutuo, donde tanto residentes como invitados se enriquecen de la experiencia.



(Foto: Difusión)

Como parte de esta filosofía, la isla invita a conocer “Mi Promesa Aruba”, una iniciativa que busca generar un compromiso consciente con el cuidado del destino y su gente. Más allá de sus playas y paisajes, Aruba ofrece algo intangible: una sensación de transformación que muchos visitantes describen como el “Efecto Aruba”, un cambio que ocurre cuando se desacelera el ritmo, se conecta con el entorno y se vive el destino con intención.

“Este enfoque responde a una nueva generación de viajeros que priorizan el bienestar, la autenticidad y las experiencias significativas por encima de lo superficial”, agregó Johana Santiago. Con este nuevo posicionamiento, Aruba reafirma su compromiso con un turismo sostenible, consciente y centrado en las personas. En Aruba, no solo se trata de descubrir un destino, sino de formar parte de él.