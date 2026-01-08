Paro de transportistas 2026: anuncian fecha para 'apagón de motores' en enero

Confirman un nuevo paro de transportistas para el jueves 13 de enero. (Foto: Composición)

Diversos conductores y cobradores se unirán al paro de transportistas que se realizará en enero de 2026, ante el incremento de atentados contra el gremio.

Durante los primeros días de enero se han reportado nuevos ataques contra el gremio de transporte; por ello, el presidente de Conet Perú, Julio Rau Rau, señaló que no se realizará una protesta, pero sí realizaron un 'apagado de motores'.

Paro de transportistas: ¿Cuándo será el 'apagado de motores'?

El presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte, Julio Rau Rau, informó que el paro de transportistas será el jueves 15 de enero. La medida busca que las entidades tomen medidas drásticas contra la delincuencia que está afectando de manera directa a este grupo de trabajadores.

"Nuevamente han comenzado a atacar los delincuentes, disparando a los choferes tanto en Lima como en el Callao. Por eso nosotros hemos acordado paralizar el día 15 de enero.", indicó para un conocido medio de comunicación.

Por su parte, Martín Ojeda, representante de este sector, indicó que se reunirán con diversas empresas de transporte, porque se evalúa realizar un paro de 48 horas o un gran plantón en Lima y Callao.

"La próxima semana, ya es un hecho, se va a tomar una medida de fuerza. No es nada personal Pacontra el Gobierno, pero tiene que ver mucho por la falta de prevención", comentó el vocero de este importante sector.

