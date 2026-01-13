Paro de transportistas: ¿qué líneas de transporte no circularán este miércoles 14 de enero?

El miércoles 14 de enero se realizará un nuevo paro de transportistas. (Foto: Composición)

Más de 22.000 unidades acatarán el paro de transportistas este miércoles 14 de enero y las zonas más afectadas serán los conos de Lima y Callao.

Ante el incremento de asesinatos y atentados contra las empresas de transporte, el gremio de este sector confirmó que el miércoles 14 de enero se realizará un nuevo paro de transportistas. Se prevé la participación de más de 320 empresas, las cuales interrumpirán sus actividades en su totalidad.

De acuerdo a la información brindada por Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, alrededor de 22.000 unidades, entre buses, cústers y combis, no circularán durante 24 horas. Además, se espera una movilización bajo la modalidad "hombre-máquina" en las principales vías de Lima.

Además, indicó que aproximadamente el 80% de transportistas se ve obligado a pagar 'cupos' a organizaciones criminales, quienes exigen entre 10 y 30 soles diarios; en caso de que los conductores o la empresa no efectúen el pago, son amenazados a muerte.

Paro de transportistas 14 de enero de 2026: ¿Qué líneas de transporte no trabajarán?

Ante la convocatoria de un nuevo paro de transportistas, gran parte de la población busca conocer cuáles son las líneas que no circularán este miércoles 14 de enero. En ese sentido, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, informó que varias líneas del transporte urbano no operarán. En el siguiente listado conocerás a uno de ellos.

La 50

El Rápido S.A.

Transporte Huáscar S.A.

Empresa de Servicios Múltiples Nuevo Perú S.A.C.

Empresa de Transportes y Servicios Salvador S.A.C. (ETSSSAC)

Vipusa

Empresa de Transportes Edilberto Ramos S.A.C.

Urbanito

Empresa de Transportes Nueva América S.A.

Chosicano

Transportes Negociaciones Santa Anita S.A.C.

E.S.T. Santa Catalina S.A. (ESTSACASA)

Empresa de Transportes Santo Cristo de Pachacamilla S.A. (ETRASCPSA)

El impacto de la movilización afectará de manera directa a los principales conos de Lima y gran parte del Callao. La medida busca que el Estado peruano tome medidas definitivas sobre los casos de extorsión que están perjudicando a este importante sector del país.

