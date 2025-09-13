Perú campeón del Mundial de Desayunos: el pan con chicharrón se impuso a la arepa de Venezuela

Todo el Perú apoyó al pan con chicharrón. Foto: captura TikTok

¡El Perú es clave! En una votación apretada, el pan con chicharrón se quedó con la victoria en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos.

Con sabor, orgullo y una votación histórica, Perú se llevó el triunfo en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos, superando en la final a la famosa arepa venezolana con su tradicional pan con chicharrón. Fue un final de infarto, con un voto a voto seguido en plazas, restaurantes y redes sociales, que coronó al desayuno peruano como el mejor del mundo, reafirmando “una vez más el poder y la diversidad de la gastronomía nacional”.

El pan con chicharrón es el campeón mundial

La competencia virtual, que arrancó el 18 de agosto, reunió a 16 países en duelos gastronómicos para elegir el desayuno más representativo del planeta. El evento, transmitido en TikTok, Instagram, YouTube y Twitch, se transformó en un verdadero fenómeno cultural y digital que capturó la atención de millones de usuarios en todo el mundo.

En la gran final, el pan con chicharrón alcanzó 12.8 millones de votos, superando por un estrecho margen a la arepa venezolana, que logró 12.6 millones en el conteo total de todas las plataformas. La diferencia de apenas 200 mil votos hizo que el cierre de la votación se viviera con una enorme expectativa en ambos países.

La tensión y emoción por el resultado se vivieron en todo el Perú. En distintos distritos de Lima, muchos peruanos se reunieron en plazas, mercados y restaurantes para seguir minuto a minuto la votación. Al confirmarse la victoria, el país entero estalló en gritos, abrazos y saltos de alegría, celebrando con orgullo este nuevo reconocimiento a su exquisita gastronomía.



Diversas figuras reconocidas se unieron a las celebraciones. Autoridades, creadores de contenido, deportistas, chefs y artistas peruanos expresaron en redes sociales su alegría por la victoria, resaltando la riqueza de la cocina nacional y el significado especial de este plato tradicional.