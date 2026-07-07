Premio ANDA 2026 abre inscripciones para reconocer a las marcas que construyen valor estratégico

Las empresas interesadas en postular podrán inscribir sus casos hasta el 17 de julio. Foto: Difusión

Las empresas que desarrollaron campañas o iniciativas de marca entre enero de 2025 y marzo de 2026 pueden postular sus casos hasta el 17 de julio en diez categorías, incluyendo opciones especiales para mypes.

La Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA) abrió las inscripciones para el Premio ANDA 2026, el reconocimiento que distingue a las marcas peruanas que gestionan estratégicamente su identidad y propósito. Este año, el premio se renovó para evaluar no solo campañas de comunicación, sino la construcción de marca como un activo integral que se expresa en decisiones de negocio, cultura organizacional, experiencia del cliente y comportamiento corporativo.

Las empresas interesadas en postular podrán inscribir sus casos hasta el 17 de julio a través de la plataforma inscripciones.premioanda.pe. El premio contempla diez categorías, entre ellas Construcción Estratégica de Marca, Marca con Propósito, Transformación de Marca, Experiencia de Marca, Innovación con Impacto de Marca, Comunicación Integrada de Marca y Uso Inteligente de Data, además de categorías especiales como Valor Compartido y Civismo y Ciudadanía. También existen categorías específicas para mypes, con criterios flexibles que permiten sustentar los casos con indicadores propios.

Cada caso postulado debe presentar evidencia real, comparativa y verificable, indicando fuente y metodología, según los KPI sugeridos para cada categoría. Una misma campaña puede inscribirse hasta en tres categorías como máximo, y pueden participar todas las iniciativas desarrolladas en Perú entre enero de 2025 y marzo de 2026, salvo que la categoría establezca un periodo distinto. El costo de inscripción varía según el tamaño de la empresa, con tarifas preferenciales para los asociados a ANDA y para mypes.

Los casos ganadores serán reconocidos en el festival de premiación del Premio ANDA 2026, que se realizará el 19 de agosto. Las empresas que deseen más información sobre el proceso de inscripción pueden contactar al área de eventos de ANDA Perú o ingresar a premioanda.pe.

#ContenidoPatrocinado por Asociacion Nacional de Anunciantes del Peru - Anda-Peru