¿Qué es la Línea 113, opción 5 y qué pasa cuando llamas? Te lo contamos todo

Ves el número en todas partes, pero nadie te explica qué pasa después de que marcas. Aquí te lo contamos paso a paso. Spoiler: es gratis, es confidencial y no te van a juzgar.
Muchas campañas te dicen "llama a la Línea 113" pero no te explican qué esperar. Y eso genera dudas. ¿Me van a pedir mi nombre? ¿Le avisan a mis papás? ¿Me mandan al psicólogo de una? Tranquilo. Acá te resolvemos todo.
¿Qué es la Línea 113?
Es la línea de atención del Ministerio de Salud (MINSA). Funciona las 24 horas, los 7 días de la semana. Es completamente gratuita desde cualquier celular o fijo. La opción 5 es específicamente para temas de salud mental.
¿Qué pasa paso a paso cuando llamas?
Marcas 113. Una grabación te da opciones. Eliges la opción 5. Te atiende un profesional de salud mental, puede ser psicólogo o consejero capacitado. Te escucha, te orienta y, si lo necesitas, te puede derivar a un centro de salud cercano. Eso es todo. Sin presiones, sin reportes, sin drama.
¿Es realmente gratis?
Sí. Cero costo. No importa si llamas desde Claro, Movistar, Entel o Bitel. No te cobran nada.
¿Es confidencial? ¿Le avisan a alguien?
La llamada es confidencial. No te piden nombre completo ni DNI. No le avisan a tus papás, a tu colegio ni a nadie. Es una conversación entre tú y un profesional que está ahí para escucharte.
¿Puedo llamar si no sé si lo que siento es "tan grave"?
Sí. No necesitas estar en crisis para llamar. Si te sientes ansioso, triste, abrumado o simplemente necesitas hablar con alguien que no te conozca y no te juzgue, la línea está para eso. No existe un nivel mínimo de "gravedad" para pedir ayuda.
¿Y si me da vergüenza llamar?
Es normal. A la mayoría le pasa la primera vez. Pero piénsalo así: nadie se va a enterar, nadie te va a juzgar del otro lado, y lo peor que puede pasar es que te sientas un poco mejor después de hablar. El primer paso siempre es el más difícil.
LÍNEA 113, OPCIÓN 5 — Gratuita · Confidencial · 24 horas
Atención en salud mental — MINSA
También puedes acudir a un centro de salud público o clínica privada. Si tienes SIS o EsSalud, tu médico de cabecera puede derivarte a un especialista. Si cuentas con seguro privado, revisa tu cobertura y agenda una cita con un psicólogo o psiquiatra.
